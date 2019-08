Πρόσκληση για δείπνο απηύθυνε δημόσια ο Κριστιάνο Ρονάλντο στον ποδοσφαιρικό αντίπαλό του Λιονέλ Μέσι, όταν οι δυο τους βρέθηκαν να κάθονται δίπλα δίπλα στην κλήρωση των ομίλων του Τσάμπιονς Λιγκ που διοργανώθηκε στο Μονακό.

Όπως είπε ο Κριστιάνο, θέτοντας τέλος στα σενάρια για αντιπαλότητα ανάμεσα στους δύο κορυφαίους ποδοσφαιριστές της εποχής τους, δεν έχουμε βγει ακόμη για δείπνο οι δυο μας, αλλά ελπίζω αυτό να γίνει σύντομα στο μέλλον.

"We have not had dinner together yet, but I hope so in the future."

"It's great to be a part of the history of football. I am there, and of course, he is as well."

Magnificent.

