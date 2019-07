Και πώς να μην χαρακτηρίζεται, άλλωστε, έτσι; Στα γήπεδα του Wimbledon δίνει σάρκα και οστά στο όνειρο πετυχαίνοντας το ένα «θαύμα» μετά το άλλο.

Αφού ξεπέρασε τους προκριματικούς γύρους με σχετική άνεση και ευκολία η κλήρωση για τον πρώτο γύρο του κυρίως ταμπλό την έφερε αντιμέτωπη με τη Βίνους Γουίλιαμς. Θεωρητικά ήταν το απόλυτο αουτσάιντερ. Στην πράξη ήταν κάτι περισσότερο από εντυπωσιακή και πήρε την πρόκριση με 2-0.

😊😊😊@Wimbledon thank you for the wildcard🙌 https://t.co/KJw3a8AAv3