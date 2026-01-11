Τις «πληγές» της μετρά η Τήνος μετά τους θυελλώδεις ανέμους – Συνεργεία στο λιμάνι για την αποκατάσταση των ζημιών – ΒΙΝΤΕΟ 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Τις «πληγές» της μετρά η Τήνος μετά τους θυελλώδεις ανέμους – Συνεργεία στο λιμάνι για την αποκατάσταση των ζημιών – ΒΙΝΤΕΟ 

Ο χθεσινός ισχυρός νοτιάς επηρέασε για ακόμη μία φορά το νησί της Τήνου, με τις εικόνες από τον έντονο κυματισμό στο λιμάνι, να κατακλύζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η θάλασσα, λόγω της έντασης των ανέμων, παρέσυρε πέτρες, άμμο και διάφορα υλικά στο εξωτερικό λιμάνι, δημιουργώντας προβλήματα τόσο στην κυκλοφορία όσο και στη στάθμευση οχημάτων. Στο πλαίσιο αυτό, σημειώθηκαν και συγκρούσεις μεταξύ σταθμευμένων αυτοκινήτων, κυρίως στην περιοχή πλησίον του παλαιού κτιρίου “Μάρινερ”.

Από τις πρωινές ώρες σήμερα, συνεργείο του Λιμενικού Ταμείου Τήνου βρίσκεται στο σημείο, προχωρώντας σε εργασίες καθαρισμού και τακτοποίησης των ζημιών, με στόχο την αποκατάσταση της ασφάλειας και της ομαλής λειτουργίας του λιμανιού, όπως μεταδίδει το tinostoday.

Δείτε βίντεο:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Λιπώδες ήπαρ: Τα συμπτώματα στο πρόσωπο που μπορεί να σχετίζονται με τη νόσο

Η Kate Winslet αποκαλύπτει: «Φιλούσα αγόρια και κορίτσια, δεν είχα αποφασίσει» – Πώς επηρέασε την καριέρα της;

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Αύριο η πρεμιέρα-Τι πρέπει να προσέχετε στις αγορές σας και ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα κ...

«Ειδικά» επιδόματα των 300 ευρώ και των 600 ευρώ από τον ΟΠΕΚΑ: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις και ποιοι θα τα λ...

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
12:26 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Λαμία: Στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα ένας ηλικιωμένος έπειτα από φωτιά στο σπίτι του – ΒΙΝΤΕΟ 

Συναγερμός για φωτιά σε διαμέρισμα σήμανε το πρωί της Κυριακής (11/1) στη νότια πλευρά της πόλ...
12:02 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Καιρός: Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Έντονο κύμα ψύχους και ισχυροί βοριάδες από το απόγευμα, σε ποιες περιοχές θα χιονίσει

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε λίγα λεπτά νωρίτερα, το πρωί της Κυριακής η ΕΜΥ,...
11:52 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Τροχαίο με σύγκρουση ασθενοφόρου και ταξί στο Χίλτον – ΦΩΤΟ αναγνώστη 

Τροχαίο ατύχημα με σύγκρουση δύο οχημάτων σημειώθηκε νωρίτερα, το πρωί της Κυριακής, στο κέντρ...
11:36 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Έρχεται έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την ΕΜΥ – Η ανάρτηση Κολυδά

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού αναμένεται να εκδοθεί τις επόμενες ώρες από την ΕΜΥ εξαι...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι