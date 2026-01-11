Τις «πληγές» της μετρά η Τήνος μετά τους θυελλώδεις ανέμους – Συνεργεία στο λιμάνι για την αποκατάσταση των ζημιών – ΒΙΝΤΕΟ 

Ο χθεσινός ισχυρός νοτιάς επηρέασε για ακόμη μία φορά το νησί της Τήνου, με τις εικόνες από τον έντονο κυματισμό στο λιμάνι, να κατακλύζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η θάλασσα, λόγω της έντασης των ανέμων, παρέσυρε πέτρες, άμμο και διάφορα υλικά στο εξωτερικό λιμάνι, δημιουργώντας προβλήματα τόσο στην κυκλοφορία όσο και στη στάθμευση οχημάτων. Στο πλαίσιο αυτό, σημειώθηκαν και συγκρούσεις μεταξύ σταθμευμένων αυτοκινήτων, κυρίως στην περιοχή πλησίον του παλαιού κτιρίου “Μάρινερ”.

Από τις πρωινές ώρες σήμερα, συνεργείο του Λιμενικού Ταμείου Τήνου βρίσκεται στο σημείο, προχωρώντας σε εργασίες καθαρισμού και τακτοποίησης των ζημιών, με στόχο την αποκατάσταση της ασφάλειας και της ομαλής λειτουργίας του λιμανιού, όπως μεταδίδει το tinostoday.

Δείτε βίντεο: