Ζεφύρι: Δύο συλλήψεις για κλοπές με τη μέθοδο της απασχόλησης – Βρέθηκαν κλοπιμαία και 27.000 ευρώ

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Στη σύλληψη μίας 66χρονης και ενός 44χρονου, οι οποίοι έχουν μεταξύ τους συγγενική σχέση και κατηγορούνται για κλοπές με τη μέθοδο της απασχόλησης, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βάρης-Βούλας- Βουλιαγμένης, με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ.

Οι δύο συλληφθέντες εντοπίστηκαν σε επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στο Ζεφύρι και στην κατοχή τους βρέθηκε πλήθος κλοπιμαίων, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και οι συνεργοί τους που αναζητούνται.

Η κλοπή στη Βάρη

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι συνεργοί των κατηγορουμένων, προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, αφαίρεσαν οσμήματα, χρηματικό ποσό και κινητό τηλέφωνο από μία γυναίκα, στις 25 Ιουνίου στη Βάρη. Ακολούθησε προανακριτική έρευνα, κατά την οποία οι αστυνομικοί εντόπισαν τους δύο κατηγορούμενους σε χώρο όπου λειτουργούσε κατάστημα εμπορίας ρούχων και ψιλικών ειδών, στο οποίο είχε στηθεί και παράνομο ενεχυροδανειστήριο, στο Ζεφύρι.

Όπως επισημαίνεται, οι δράστες λάμβαναν ιδιαίτερα μέτρα προστασίας, έχοντας εγκαταστήσει κάμερες επιτήρησης με καταγραφικό μηχάνημα.

Τα ευρήματα

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν τόσο στους παραπάνω χώρους, όσο και στην κατοχή των κατηγορουμένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πλήθος χρυσαφικών και κοσμημάτων,

το χρηματικό ποσό των -27.030- ευρώ,

το χρηματικό ποσό των -1.100- δολαρίων ΗΠΑ,

φυσίγγια,

δελτίο ταυτότητας για το οποίο είχε δηλωθεί απώλεια και

καταγραφικό μηχάνημα, μαζί με -2- κάμερες ασφαλείας.

Σημειώνεται ότι μέρος των κατασχεθέντων κοσμημάτων αποδόθηκε στην παθούσα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.