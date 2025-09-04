ΥΠΕΝ: Η Πολύαιγος προστατεύεται ως χαρακτηρισμένο Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους και περιοχή Natura

Enikos Newsroom

κοινωνία

Πολύαιγος

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας διευκρινίζει με ανακοίνωσή του ότι η νήσος Πολύαιγος έχει χαρακτηριστεί ως Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους, σε δύο σχετικές Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες ως ζώνη προστασίας της φύσης, ενώ παράλληλα περιλαμβάνεται στην Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Νοτίου Αιγαίου 1 – Νότιες Κυκλάδες.

Αναλυτικότερα:

Σύμφωνα με την Απόφαση ΔΠΑ/9389/2000 (Β΄1176), η νήσος Πολύαιγος έχει χαρακτηριστεί ως Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους.

Η νήσος εμπίπτει εντός των ορίων των περιοχών του δικτύου Natura GR4220006 (Ειδική Ζώνη Διαχείρισης οικοτόπων και ειδών -ΕΖΔ- που αφορά στα νησιά Κίμωλος και Πολύαιγος) και GR4220030 (Ζώνη Ειδικής Προστασίας για τα πουλιά -ΖΕΠ- που αφορά στη Μήλο, την Αντίμηλο και την Πολύαιγο). Στην ευρύτερη περιοχή αυτή έχουν επίσης οριστεί Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά (ΙΒΑ), μεταξύ των οποίων και η GR152 «Δυτική Μήλος, νήσοι Αντίμηλος και Πολύαιγος και νησίδες».

Η περιοχή της νήσου Πολυαίγου περιλαμβάνεται στην Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ) 8α «Περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (μέρους)», της οποίας έχει ολοκληρωθεί η δημόσια διαβούλευση και βρίσκεται υπό έγκριση. Επίσης η νήσος Πολύαιγος περιλαμβάνεται στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Νοτίου Αιγαίου 1 – Νότιες Κυκλάδες (ΕΘΠΝΑ 1 – Νότιες Κυκλάδες), για το οποίο έχει εκπονηθεί Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και βρίσκεται ήδη αναρτημένη για δημόσια διαβούλευση έως τις 22 Σεπτεμβρίου 2025.

Η νήσος Πολύαιγος στις δύο σχετικές Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες, χαρακτηρίζεται ως Ζώνη Προστασίας της Φύσης, η οποία συνεπάγεται πολύ περιορισμένες χρήσεις και, σε καμία περίπτωση, οικήματα και ξενοδοχεία.

Συνεπώς, σύμφωνα πάντα με το ΥΠΕΝ, υπό το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο διασφαλίζεται ότι η Πολύαιγος παραμένει αυστηρά προστατευμένος φυσικός τόπος, πολύτιμο καταφύγιο βιοποικιλότητας και αναπόσπαστο κομμάτι του φυσικού πλούτου των Κυκλάδων, χωρίς καμία δυνατότητα δημιουργίας νέων κατοικιών ή τουριστικών καταλυμάτων.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ζάχαρη, αλάτι, λάδι: Πόσο πρέπει να τρώμε; Ποια ποσότητα θεωρείται υπερβολική;

Κέντρο Υγείας Αίγινας: Τραυματίας μεταφέρθηκε με περιπολικό και σε ράσο παπά αντί φορείου

Μόνιμες θέσεις στο Δημόσιο για τους επιτυχόντες του ΑΣΕΠ – Ποιους αφορά και ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση

ΗΠΑ: Στο Ανώτατο Δικαστήριο η κυβέρνηση Τραμπ για τους τελωνειακούς δασμούς

Τεστ προσωπικότητας: Αυτό που βλέπεις πρώτα στην εικόνα αποκαλύπτει την κρυφή σου επιθυμία

Τι σημαίνει η φράση «περί άλλων τυρβάζει» και από πού προέρχεται
περισσότερα
13:56 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Φωτιά στην Λέσβο: Στη μάχη και τα εναέρια μέσα

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για φωτιά που καίει στην Λέσβο. Η φωτιά έχει ξεσπάσε...
13:53 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Καύσωνες: 9 στους 10 Έλληνες τους θεωρούν απειλή για το μέλλον – Πώς βιώνουμε τις ακραίες θερμοκρασίες

Ένας στους δύο Έλληνες νιώθει ότι επηρεάζεται από τους καύσωνες, ενώ περίπου 9 στους 10 ερωτηθ...
13:32 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια του μετρό στην επέκταση της Καλαμαριάς

Ξεκινούν από το μεσημέρι τα δοκιμαστικά δρομολόγια στην επέκταση της Καλαμαριάς του μετρό Θεσσ...
12:22 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Χανιά: Απολογούνται 17 κατηγορούμενοι για τη «Μαφία της Κρήτης» – Φώναζαν συγγενείς τους έξω από την Εισαγγελία

Το κατώφλι της Εισαγγελίας Χανίων πέρασαν, το πρωί της Πέμπτης, περίπου οι μισοί συλληφθέντες,...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος