Βούλα: «Η κόρη σου χρειάζεται χρήματα» – Βίντεο ντοκουμέντο με την δράση σπείρας που εξαπάτησε ηλικιωμένη

  • Βίντεο ντοκουμέντο με την δράση σπείρας, που εξαπάτησε μία ηλικιωμένη γυναίκα στη Βούλα, βλέπει το φως της δημοσιότητας.
  • Μια μαυροφορεμένη γυναίκα προσέγγισε την 83χρονη, προσποιούμενη πως μιλάει στο τηλέφωνο με την κόρη της, η οποία «χρειάζεται άμεσα χρήματα» και της ζήτησε επίμονα αντικείμενα αξίας και μετρητά.
  • Η συμμορία κατάφερε να κλέψει 800 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα τεράστιας αξίας, ενώ οι αστυνομικοί εξετάζουν το βιντεοληπτικό υλικό για τον εντοπισμό των δραστών.
Είναι πρωί της 25ης Νοεμβρίου. Οι δράστες φαίνεται να παρακολουθούν τις κινήσεις της 83χρονης μέσα από ένα ασημί αυτοκίνητο. Η μαυροφορεμένη γυναίκα, βγαίνει από την πόρτα του συνοδηγού, προσεγγίζει την ηλικιωμένη και την φωνάζει με το όνομα της, σαν να την γνωρίζει. Προσποιείται πως μιλάει στο τηλέφωνο με την κόρη της, η οποία όπως λέει βρίσκεται σε ανάγκη και χρειάζεται άμεσα χρήματα.

Η δράστης συνοδεύει την 83χρονη μέχρι την πόρτα του σπιτιού της και της ζητάει επίμονα αντικείμενα αξίας και μετρητά.

Ο συνεργός της, όπως φαίνεται και στα ντοκουμέντα που εξασφάλισε το ΕΡΤnews, φορώντας καπέλο και χειρουργική μάσκα, για να κρύψει τα στοιχεία του προσώπου του, περιμένει υπομονετικά τη λεία, έξω από το σπίτι της ηλικιωμένης.

Η συμμορία κατάφερε να κλέψει 800 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα τεράστιας αξίας της ηλικιωμένης γυναίκας.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν καρέ – καρέ το βιντεοληπτικό υλικό από το σημείο, σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν άμεσα τους δράστες της απάτης.

 

