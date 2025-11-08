Βορίζια: Στις φυλακές Αλικαρνασσού ψάχνουν απαντήσεις για την βόμβα – Βαρύ το κλίμα στο χωριό

Κοντά στη λύση του μυστηρίου με την βόμβα στο σπίτι στα Βορίζια, στην Κρήτη, που αποτέλεσε την αφορμή για να ξεσπάσει το αιματοκύλισμα με τους δύο νεκρούς, πριν από μία εβδομάδα, φαίνεται πως βρίσκονται οι αρχές.

Οι αρχές που έχουν αναλάβει την διερεύνηση της υπόθεσης ψάχνουν στις φυλακές Αλικαρνασσού τις απαντήσεις για την έκρηξη που σημειώθηκε στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη στα Βορίζια και είχε ως αποτέλεσμα την φονική συμπλοκή το περασμένο Σάββατο.

Στο πλαίσιο των ερευνών, μετήχθησαν κάτω από άκρα μυστικότητα στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου και εξετάζονται τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη, που είναι κρατούμενοι για ζωοκλοπές, και άλλοι δύο τρόφιμοι των φυλακών, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Οι τρεις από την οικογένεια Καργάκη και οι άλλοι δύο ποινικοί συγκρατούμενοί τους, στα κελιά των οποίων και σε κοινόχρηστο χώρο, είχαν βρεθεί μαχαίρια και 2 κινητά τηλέφωνα, έδωσαν περαιτέρω εξηγήσεις στη ανακρίτρια.

Με έρευνες και στις φυλακές, οι αρχές προσπαθούν να συγκεντρώσουν στοιχεία για το άτομο που έδωσε την εντολή για την τοποθέτηση της βόμβας, για εκείνον που την κατασκεύασε αλλά και για εκείνον που την τοποθέτησε στο σπίτι της μιας οικογένειας.

Υπενθυμίζεται ότι το θύμα, ο 39χρονος, είχε επισκεφθεί στις φυλακές Αλικαρνασσού τους συγγενείς του μια μέρα πριν γίνει η αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια, οπότε και αυτό είναι κάτι που συνυπολογίζεται.

Στο μεταξύ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στη φονική συμπλοκή, ώστε να διευκρινιστεί ποια είναι τα πρόσωπα που άνοιξαν πυρ, με αποτέλεσμα να πέσουν νεκροί δύο άνθρωποι.

Άνδρες της ΕΚΑΜ, της ΟΠΚΕ και άλλων υπηρεσιών συνεχίζουν εντατικά τις έρευνες για την ανεύρεση του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στο μακελειό, στην ευρύτερη περιοχή ακόμα και στα βουνά. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε καλό δρόμο. Έχουν χτενίσει όλη την περιοχή, η οποία είναι δύσκολη, καθώς έχει ένα δύσκολο ανάγλυφο με πάρα πολλές κρυψώνες.

Ήδη 50 αστυνομικοί έχουν φτάσει στο νησί για να ενισχύσουν αυτές τις ειδικές μονάδες, οι οποίες κατά κύριο λόγο ασχολούνται με τέτοιου είδους επιχειρήσεις, που αφορούν δηλαδή την παράνομη οπλοφορία και οπλοκατοχή τόνισε, μιλώντας στο ΕΡΤnews η Κωνσταντία Δημογλίδου.

Υπάρχουν μαρτυρίες που μας βοηθούν να ξεκαθαρίσει η κατάσταση, χωρίς όμως να ξέρουμε ακριβώς το ρόλο του κάθε εμπλεκόμενου, ανέφερε η εκπρόσωπος της Τύπου της ΕΛ.ΑΣ.

Στα Βορίζια οι κάτοικοι αποφεύγουν τις κοινωνικές συναναστροφές, ενώ τα δυο σχολεία του χωριού αναμένεται να ανοίξουν τη Δευτέρα, παρουσία συμβούλων και κοινωνικών λειτουργών. Το κλίμα στο χωριό είναι βαρύ, το καφενείο είναι άδειο και ο κόσμος μένει στα σπίτια του.

Στο σημείο που έπεσε νεκρή η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, οι συγγενείς έχουν τοποθετήσει λίγα λουλούδια και ένα μικρό καντηλάκι.