Βόλος: «Βροχή» δημοσιευμάτων από διεθνή ΜΜΕ για τις εικόνες με νεκρά ψάρια στο λιμάνι του Βόλου

Οι αποκαρδιωτικές και θλιβερές εικόνες που έρχονται καθημερινά από το λιμάνι του Βόλου, το οποίο έχει κατακλυστεί εδώ και ημέρες από χιλιάδες νεκρά ψάρια,

έχουν προκαλέσει διεθνή ανησυχία, με δημοσιεύματα στα διεθνή ΜΜΕ να αναλύουν τα αίτια του φαινομένου, τις συγκρούσεις που προέκυψαν και τις επιπτώσεις στις τοπικές επιχειρήσεις.

Αν και το συγκεκριμένο φαινόμενο δεν είναι καινούριο και δεν αποτελεί κίνδυνο για την δημόσια υγεία, τις προηγούμενες φορές δεν είχε λάβει τόση μεγάλη έκταση. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ουσιαστικά οφείλεται στους χιλιάδες τόνους νερού από την Κάρλα και τις γύρω περιοχές που χύνονται καθημερινά μέσω του χειμάρρου Ξηριά στο βορειοδυτικό τμήμα του λιμανιού, του Παγασητικού Κόλπου, δίπλα σε μία περιοχή που ονομάζεται Μπουρμπουλήθρα. Μαζί τους παρασύρουν και χιλιάδες ψάρια του γλυκού νερού, τα οποία μόλις έρθουν σε επαφή με το θαλασσινό νερό, πεθαίνουν.

Διαβάστε εδώ το εκτενές ρεπορτάζ του enikos.gr με τίτλο, «γιατί γέμισε ο Παγασητικός με χιλιάδες νεκρά ψάρια – Το θυρόφραγμα της Κάρλας και η κραυγή αγωνίας από τους επιχειρηματίες εστίασης».

Ο Guardian αναφέρει ότι «τουριστικό λιμάνι της Ελλάδας πλημμυρίζει με εκατοντάδες χιλιάδες νεκρά ψάρια», υπογραμμίζοντας την αγωνία των τοπικών επιχειρηματιών εστίασης. Η έντονη δυσοσμία των νεκρών ψαριών προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους και τις Αρχές, που έσπευσαν να τα απομακρύνουν πριν η μυρωδιά φτάσει σε εστιατόρια και ξενοδοχεία. Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, πάνω από 40 τόνοι ψαριών έχουν συλλεχθεί το τελευταίο 24ωρο.

Το BBC, το Channel 4 και άλλα διεθνή μέσα έχουν καλύψει το φαινόμενο, ενώ το Γαλλικό Πρακτορείο κάνει λόγο για «αγώνα δρόμου» των Αρχών να διαχειριστούν την κρίση. Η Independent, η Deutsche Welle και η Il Messagero χαρακτηρίζουν την κατάσταση ως «οικολογική καταστροφή».

Hundreds of thousands of dead fish have poured into the port of Volos, in Greece. Authorities believe flooding could be behind the incident. pic.twitter.com/DsDatFKb1A — Channel 4 News (@Channel4News) August 28, 2024

Σύμφωνα με το Reuters, οι ειδικοί αναφέρουν ότι το φαινόμενο προκλήθηκε από τις πλημμύρες της περασμένης χρονιάς στη Θεσσαλία, οι οποίες επηρέασαν ποτάμια και λίμνες στην περιοχή. Ένα δίχτυ που θα εμπόδιζε την είσοδο των ψαριών στη θάλασσα δεν τοποθετήθηκε, με αποτέλεσμα τα ψάρια να έρθουν σε επαφή με το αλμυρό νερό, γεγονός που πιθανότατα τα σκότωσε.

Greek port grapples with flood of dead fish. On one day alone, authorities removed 57 tons of the dead fish washed up on beaches near Volos. The cleanup effort is expected to take dayshttps://t.co/EUDn1IBKxj pic.twitter.com/xTqAusZY48 — AFP News Agency (@AFP) August 29, 2024