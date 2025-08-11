Βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο στην Λεωφόρο Ποσειδώνος – Κόπηκε στα δύο το αυτοκίνητό της 50χρονης

Ακόμη ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (11/8), με μία 50χρονη γυναίκα να χάνει τη ζωή της.

Βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσίασε το MEGA, κατέγραψε καρέ-καρέ την στιγμή του σφοδρού τροχαίου. Η 50χρονη οδηγός κινείτο στη λεωφόρο Ποσειδώνος, όταν σε μια ανοιχτή στροφή έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της, το οποίο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε έναν φοίνικα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το αυτοκίνητο κόπηκε στα δύο.

Περαστικοί οδηγοί σταματούν για να προσφέρουν βοήθεια, ωστόσο ήταν απαραίτητη η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό της γυναίκας. Δυστυχώς, όμως, ήταν ήδη αργά, καθώς η 50χρονη γυναίκα είχε καταλήξει.

Καρέ-καρέ το θανατηφόρο τροχαίο σε βίντεο ντοκουμέντο