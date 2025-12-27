Βαρδούσια: «Πιστεύω ότι πήγαν σε λάθος σημείο» λέει ο πέμπτος της παρέας ορειβατών που δεν τους ακολούθησε – Συγκλονισμένοι οι συγγενείς των θυμάτων

  • Ο πέμπτος της παρέας των ορειβατών, που δεν τους ακολούθησε, σώθηκε από την τραγωδία και δήλωσε στον ΑΝΤ1: «Πιστεύω ότι πήγαν σε λάθος σημείο».
  • Ο ίδιος εκτιμά ότι η παρέα πήγε σε ένα πολύ κατακόρυφο σημείο, όπου «προφανώς κόπηκε η πλάκα από κάτω» και η χιονοστιβάδα έπαιξε μεγάλο ρόλο, λόγω των καιρικών συνθηκών των προηγούμενων ημερών.
  • Επί ώρες οι συγγενείς αναζητούσαν τους ορειβάτες στα κινητά τηλέφωνα, ενώ η τραγωδία συνέπεσε με τον θάνατο του παππού ενός εκ των θυμάτων σε νοσοκομείο της Αθήνας.
Είχε δουλειά στο μαγαζί και έτσι δεν πήγε μαζί τους στον Κόρακα, στα Βαρδούσια Όρη. Ο λόγος για τον φίλο των τεσσάρων ορειβατών που έχασαν τη ζωή τους από χιονοστιβάδα, όταν αποφάσισαν να εκμεταλλευτούν την καλή ημέρα και να επιχειρήσουν να ανέβουν στην κορυφή.

Βαρδούσια: Καρέ καρέ η ανάσυρση και μεταφορά με ελικόπτερο των σορών των 4 ορειβατών – Δείτε βίντεο

Ο φίλος τους σώθηκε από την τραγωδία, καθώς δεν ακολούθησε τους υπόλοιπους τέσσερις στο βουνό. Ο ίδιος μίλησε στον ΑΝΤ1, όπου εξήγησε τι πιστεύει ότι συνέβη, αλλά και πώς εκτυλίχθηκαν οι τραγικές στιγμές, από την ώρα αναχώρησης της τετραμελούς ομάδας.

«Τα παιδιά είδαν καλή μέρα τα Χριστούγεννα και είπαν να βγούνε μια βόλτα. Αποφασίσανε προφανώς να πάνε Κόρακα. Εγώ, επειδή είχε δουλειά στο μαγαζί, δεν κατάφερα να πάω μαζί τους. Το μεσημεράκι περίπου άρχισα να αναζητώ εγώ τα παιδιά γιατί μαζί τρώμε, μαζί καθόμαστε, μαζί πίνουμε τους καφέδες μας. Τα κινητά ήταν όλα κλειστά. Μετά άρχισα να επικοινωνώ εγώ με την κοπέλα του ενός. Όσο και να επικοινωνούσα, τίποτα. Οπότε γύρω στις 18.00 – 18.30 που βρήκαμε και τους τελευταίους από τους υπόλοιπους γονείς και συγγενείς, γιατί έπρεπε οτιδήποτε να κάνουμε, έπρεπε πρώτα να ενημερωθούν οι αστυνομίες, να δηλώσουμε εξαφανίσεις. Η αστυνομία μας είπε πως θέλει 24 ώρες για να ξεκινήσει να ψάχνει» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως λέει, στο επόμενο μισάωρο πήρε το αυτοκίνητό του και ανέβηκε πάνω. «Ήρθα γύρω στις 19.00 είχα φτάσει εδώ πέρα, 19.30 περίπου μέχρι και τις 21.30 το βράδυ 35 με 40 χιλιόμετρα ψάχνοντας τα παιδιά. Έφτασα μέχρι πάνω από τα 2.000 μέτρα».

Ο ίδιος θεωρεί ότι η παρέα προχώρησε σε λάθος σημείο, μία κίνηση που αποδείχθηκε μοιραία. Σημειώνει πάντως ότι δεν φαντάστηκε ότι θα πάνε προς Κόρακα, καθώς είχε  δει ότι ήταν “φουλ χιονισμένο”.

«Το πρώτο σενάριο ήταν ότι επειδή βρήκα παρκαρισμένο εδώ το αμάξι τους ότι έχουν πάει προς Κοπρισιές και δεν ήξερα μέχρι που μπορεί να φτάσουν. Δεν φαντάστηκα ότι θα πάνε για Κόρακα γιατί είχα δει ότι είναι φουλ χιονισμένο. Πιστεύω ότι πήγαν σε λάθος σημείο αρχικά δεν πήγαν από το μονοπάτι. Τον λόγο δεν τον γνωρίζω, είτε μπορεί να χάθηκαν γιατί ήταν όλα άσπρα και να έχασαν το μονοπάτι κάπως. Πήγαν σε ένα καρφί ουσιαστικά. Ήταν πολύ κατακόρυφο το κομμάτι, προφανώς κόπηκε η πλάκα από κάτω. Η χιονοστιβάδα έπαιξε μεγάλο ρόλο σίγουρα. Είχε τις προηγούμενες ημέρες πάγο, είχαν παγώσει όλα. Την προηγούμενη μέρα από τα Χριστούγεννα είχε ρίξει ένα χιονάκι, το οποίο δεν ενσωματώθηκε ποτέ με τον πάγο. Έβγαλε τον ήλιο, το κράτησε αφρό, κόλλησε το ένα με το άλλο και έφυγαν όλα κάτω».

Την ίδια στιγμή, επί ώρες τους αναζητούσαν οι συγγενείς τους στα κινητά τηλέφωνα, χωρίς να καταφέρουν να τους εντοπίσουν. «Έπαιρνα τηλέφωνο δύο μέρες, δεν μου το σήκωνε. Δεν ήξερα που πήγε, θα μου έλεγε μετά, όταν θα ερχόταν», περιγράφει η μητέρα της Δώρας στον ΑΝΤ1.

Οι γονείς πάλευαν στα κινητά, είχαν επιστρατεύσει φίλους από την περιοχή για να τους εντοπίσουν. Την ώρα που ένα εκ των θυμάτων, ο Γιώργος Δόμαλης, είχε εξαφανιστεί στην ορεινή Φωκίδα, ο παππούς του άφηνε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Ο πατέρας του έμαθε ότι ο γιος του αγνοείται όταν του τηλεφώνησε για να τον ενημερώσει ότι ο παππούς του είχε φύγει από τη ζωή. Οι γονείς του, στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν τον έμπειρο ορειβάτη γιο τους, κινητοποίησαν τους ντόπιους, και βρήκαν και εκείνον νεκρό.

«Με πήραν ο πατέρας του και η μάνα του τηλέφωνο να πάω στο σπίτι του Γιώργου να δω αν έχει γίνει κάτι γιατί δεν τον έβρισκαν και “έφυγε” λέει ο παππούς του, να τον ενημερώσουμε. Και πάω σπίτι και βλέπω ότι λείπει το αμάξι», δήλωσε φίλος του στον ΑΝΤ1.

«Την προηγούμενη Παρασκευή πήγαμε και φάγαμε μαζί, είχε έρθει για τα Χριστούγεννα και μου είπε ότι θα πήγαινε εκδρομή στην Ισπανία. Τώρα πώς “ξεγλίστρησε” και πήγε εκεί; Που τους πήγε και αυτός ο ξεναγός ο β@@@ς, που τους πήγε εκεί πάνω. Δεν ήξερε τα μέρη το παιδί. Το χάσαμε το παιδί μας», ανέφερε θείος του Κωνσταντίνου.

«Ο Κωνσταντίνος δεν είχε (ορειβατική εμπειρία), όχι. Ήταν πολύ αθλητικό παιδί, με αυτό το κομμάτι δεν είχε (επαφή). Ο Γιώργος είχε μεγαλύτερη εμπειρία και ο Θανάσης είχε μεγάλη εμπειρία», αποκάλυψε φίλος του.

