Τροχαίο στον Άλιμο: Αυτοκίνητο έπεσε σε κατάστημα – Τραυματίστηκε ελαφρά μία υπάλληλος

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

ΕΚΑΒ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ, ekav, asthenoforo

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (23/12) στην περιοχή του Αλίμου, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε κατάστημα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μία γυναίκα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε όταν 31χρονος οδηγός αυτοκινήτου, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε είσοδο καταστήματος. Από την πρόσκρουση τραυματίστηκε ευτυχώς ελαφρά μία υπάλληλος του καταστήματος.

Διενεργείται έρευνα για τα ακριβή αίτια του τροχαίου ατυχήματος.

23:42 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς την εορταστική περίοδο

Αλλαγές θα υπάρξουν στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς τις ημέρες των Χριστουγέννων, τ...
23:05 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

«Τεστ» υπομονής η χριστουγεννιάτικη έξοδος: Οι ουρές χιλιομέτρων και η απόφαση να ανοίξουν επιπλέον λωρίδες – Εν αναμονή των επόμενων κινήσεων των αγροτών

Με υπομονή και ατσάλινα νεύρα εξελίχθηκε η έξοδος των Χριστουγέννων. Tα αγροτικά μπλόκα σε εθν...
22:56 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Θάνατος 3χρονου στην Αλεξανδρούπολη: «Το παιδί είχε φάει το προηγούμενο βράδυ» υποστηρίζει η μητέρα του – Στο νοσοκομείο τα αδελφάκια του

Αρνήθηκε ότι το 3χρονο παιδί της μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο περίπου 24 ώρες μετά τον θάνατό το...
22:39 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Διαμαρτυρία αγροτοκτηνοτρόφων στο Ηράκλειο: Πέταξαν φύλλα από ελιές έξω από την Περιφέρεια Κρήτης – Δείτε βίντεο

Φύλλα από ελιές πέταξαν έξω από την Περιφέρεια Κρήτης, αγροτοκτηνοτρόφοι, που πραγματοποίησαν ...
