Τροχαίο στον Άλιμο: Αυτοκίνητο έπεσε σε κατάστημα – Τραυματίστηκε ελαφρά μία υπάλληλος

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (23/12) στην περιοχή του Αλίμου, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε κατάστημα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μία γυναίκα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε όταν 31χρονος οδηγός αυτοκινήτου, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε είσοδο καταστήματος. Από την πρόσκρουση τραυματίστηκε ευτυχώς ελαφρά μία υπάλληλος του καταστήματος.

Διενεργείται έρευνα για τα ακριβή αίτια του τροχαίου ατυχήματος.