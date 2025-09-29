Τροχαίο στα Xανιά: Σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτου με μηχανή – Δύο τραυματίες

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Δευτέρας 29/9, στη λεωφόρο Καζαντζάκη στο Βαμβακόπουλο στα Χανιά, όταν ένα αυτοκίνητο και μία μηχανή συγκρούστηκαν.

Σύμφωνα με το kriti360, οι δύο αναβάτες της μηχανής μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Χανίων με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, φέροντας πολλαπλά τραύματα έχοντας πάντως τις αισθήσεις τους. Ο οδηγός του αυτοκινήτου δεν τραυματίστηκε

Στο σημείο βρέθηκε ο αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας, Γιώργος Τσαπάκος.

Έρευνα για τα αίτια διενεργεί η Τροχαία Χανίων.