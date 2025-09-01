Τροχαίο με δύο φορτηγά στην Αττική Οδό – Πού υπάρχουν προβλήματα στην κυκλοφορία

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (01/09) στην Αττική Οδό, στο ύψος των Άνω Λιοσίων, όπου συγκρούστηκε ένα Ι.Χ. φορτηγό (αυτοκινητάμαξα) με άλλο φορτηγό, με αποτέλεσμα να προκληθούν καθυστερήσεις στην κυκλοφορία.

Λόγω του περιστατικού, κλειστές για την κυκλοφορία των οχημάτων είναι η μεσαία και αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα, καθώς και η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, λόγω της σύγκρουσης, δύο αυτοκίνητα που μετέφερε το ένα φορτηγό, πέρασαν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.