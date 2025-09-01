Τροχαίο με δύο φορτηγά στην Αττική Οδό – Πού υπάρχουν προβλήματα στην κυκλοφορία

Enikos Newsroom

κοινωνία

Τροχαίο με δύο φορτηγά στην Αττική Οδό – Πού υπάρχουν προβλήματα στην κυκλοφορία

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (01/09) στην Αττική Οδό, στο ύψος των Άνω Λιοσίων, όπου συγκρούστηκε ένα Ι.Χ. φορτηγό (αυτοκινητάμαξα) με άλλο φορτηγό, με αποτέλεσμα να προκληθούν καθυστερήσεις στην κυκλοφορία.

Λόγω του περιστατικού, κλειστές για την κυκλοφορία των οχημάτων είναι η μεσαία και αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα, καθώς και η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, λόγω της σύγκρουσης, δύο αυτοκίνητα που μετέφερε το ένα φορτηγό, πέρασαν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατρός του Harvard αποκαλύπτει τι θα συμβεί στο πρόσωπο σας αν κόψετε τη ζάχαρη για 2 εβδομάδες

Ένωση Ιατρών Λέσβου: Η έλλειψη αναισθησιολόγων και νοσηλευτών αυξάνει τις αναμονές στο νοσοκομείο Μυτιλήνης

ΑΣΕΠ: Από σήμερα οι αιτήσεις για τους πίνακες εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής – Όλες οι λεπτομέρειες

Δημόσιες επενδύσεις: Πρόκληση για την κυβέρνηση το «στοίχημα» των 16,7 δισ. ευρώ

Τεστ: Το βουνό που θα επιλέξετε αποκαλύπτει μέρος της ασυνείδητης προσωπικότητάς σας

Τι σημαίνει η φράση «χάρμα οφθαλμών» και από πού προέρχεται
περισσότερα
13:28 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Τρομακτικό τροχαίο στην Καλλιθέα: Τραυματίστηκε σοβαρά διασώστης του ΕΚΑΒ

Ακόμη ένα σοβαρό τροχαίο συνέβη, αυτή τη φορά στην Καλλιθέα. Μηχανή διασώστη του ΕΚΑΒ συγκρούσ...
13:16 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Κρήτη: Η συμβολή των δύο μυστικών αστυνομικών στην εξάρθρωση του κυκλώματος – Στο μικροσκόπιο αγοραπωλησίες εκτάσεων της Εκκλησίας

Η ΕΛ.ΑΣ. έπειτα από μια μεγάλη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες (31/08) σε διάφορες περιοχ...
13:09 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Σκιάθος: Η στιγμή που οι τουρμπίνες αεροσκάφους εκτοξεύουν βαλίτσες μέσα στη θάλασσα – Δείτε βίντεο

Τουρμπίνες αεροπλάνου εκτόξευσαν βαλίτσες τουριστών στην Σκιάθο. Ακόμη ένα περιστατικό καταγρά...
12:56 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Απεργία των ταξί στην Αττική στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου – Διαμαρτύρονται για τις μεταφορές επιβατών με βανάκια

Χωρίς ταξί θα είναι η Αττική το διήμερο 9-10 Σεπτεμβρίου, καθώς ο πρόεδρος του Συνδικάτου Αυτο...
MUST READ

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: «Στο νοσοκομείο έμαθα ότι συγκρούστηκα με άλλο όχημα» – Τι υποστηρίζει η 45χρονη οδηγός της Porsche που διώκεται για κακούργημα

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix