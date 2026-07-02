Τραγωδία στον Άγιο Νικόλαο: Νεκρή 62χρονη έπειτα από πτώση από ταράτσα

Μία 62χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου, αφού έπεσε από ταράτσα διώροφου κτιρίου το απόγευμα της Τρίτης. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, υπέκυψε στα τραύματά της. Οι αρχές διερευνούν τα αίτια της πτώσης, εξετάζοντας και το ενδεχόμενο αυτοχειρίας, καθώς ο σύζυγός της ανέφερε ότι η γυναίκα βρισκόταν σε επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση.

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Διεξάγεται έρευνα για τα ακριβή αίτια του θανάτου της
Πηγή: Cretalive
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τραγική κατάληξη είχε περιστατικό στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου, όπου μία 62χρονη γυναίκα έπεσε από ταράτσα διόροφου κτιρίου και υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά της. – Τα ακριβή αίτια της πτώσης παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές, με όλα τα ενδεχόμενα να εξετάζονται, χωρίς να αποκλείεται εκείνο της αυτοχειρίας. – Ο σύζυγος της 62χρονης ανέφερε πως η γυναίκα βρισκόταν σε επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση, αν και μέχρι στιγμής δεν προκύπτει καταγεγραμμένο ιατρικό ιστορικό.

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Τραγική κατάληξη είχε περιστατικό που σημειώθηκε στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου, όταν μία 62χρονη γυναίκα, έπεσε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, από ταράτσα διώροφου κτηρίου, σε περιοχή κοντά στο Δημαρχείο.

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Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ. Η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, όπου οι γιατροί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να τη διατηρήσουν στη ζωή.

Ωστόσο, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του Cretalive, η 62χρονη, υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά της, παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού.

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Τα ακριβή αίτια της πτώσης παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές, ενώ αναμένεται και το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης, το οποίο εκτιμάται ότι θα ρίξει περισσότερο φως στην υπόθεση.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς να αποκλείεται εκείνο της αυτοχειρίας. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο σύζυγος της 62χρονης φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς, ότι η γυναίκα βρισκόταν σε επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση.

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Ωστόσο, επίσης σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μέχρι στιγμής δεν προκύπτει να υπήρχε σχετικό καταγεγραμμένο ιατρικό ιστορικό.

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