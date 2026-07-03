Τραγωδία στην Κέρκυρα: Νεκρός 19χρονος σε τροχαίο

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Τραγική κατάληξη, είχε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (3/7) στην περιοχή Ασύρματος Ποταμού, στην Κέρκυρα, με θύμα έναν 19χρονο αλλοδαπό οδηγό, μοτοποδηλάτου.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το μοτοποδήλατο που οδηγούσε ο 19χρονος εξετράπη της πορείας του, ανετράπη και στη συνέχεια προσέκρουσε σε δίκυκλη μοτοσυκλέτα, η οποία κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Από τη σφοδρή σύγκρουση ο 19χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, διερευνώνται.

Την προανάκριση για τον ακριβή προσδιορισμό των αιτίων και των συνθηκών του τροχαίου διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Κέρκυρας.