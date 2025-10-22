Τραγωδία στην Ανάφη: Νεκρή 56χρονη γυναίκα έπειτα από φωτιά στο σπίτι της – Πέθανε και ο σκύλος της

Enikos Newsroom

κοινωνία

Φωτογραφία αρχείου

Μία γυναίκα βρέθηκε νεκρή τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Ανάφη, ύστερα από φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι της κοντά στο Κάστρο. Μαζί της εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και ο σκύλος της.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το Cyclades24, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 00:30. Η σορός της γυναίκας μεταφέρθηκε στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Ανάφης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Στο σημείο έφτασαν τρεις πυροσβέστες από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σαντορίνης, οι οποίοι μετέβησαν στην Ανάφη με σκάφος του Λιμενικού. Η ΕΛ.ΑΣ. συνέδραμε στη διάνοιξη της οικίας, καθώς, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι πόρτες ήταν φραγμένες με ογκώδη αντικείμενα – όπως μια ντουλάπα, ψυγείο και κουζίνα – γεγονός που καθυστέρησε την επέμβαση των αρχών.

Το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σαντορίνης έχει αναλάβει την προανάκριση για τα αίτια της πυρκαγιάς και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η γυναίκα. Η ιατροδικαστική εξέταση που θα γίνει στην Αθήνα αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου, καθώς οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για πιθανή δηλητηρίαση από αναθυμιάσεις, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο να είχε γίνει χρήση χαπιών.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι είδαν καπνούς να βγαίνουν από το σπίτι αργά το βράδυ και ειδοποίησαν αμέσως τις αρχές. Όπως επισημαίνουν άνθρωποι που τη γνώριζαν, η γυναίκα ήταν γνωστή επιχειρηματίας και κοινωνικά δραστήρια στο νησί. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για το σημείο απ’ όπου ξεκίνησε η φωτιά, ενώ τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έκθεσης θα απαντήσουν στα κρίσιμα ερωτήματα γύρω από το τραγικό περιστατικό.

