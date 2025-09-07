Τραγωδία στη Λήμνο: Νεκρός 45χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο

Enikos Newsroom

κοινωνία

Τραγωδία στη Λήμνο: Νεκρός 45χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο
Φωτογραφία Αρχείου

Τραγωδία το βράδυ του Σαββάτου 6 Σεπτεμβρίου, έπειτα από τροχαίο που σημειώθηκε λίγο μετά τις 20:00, στη Λήμνο. Μια μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στην επαρχιακή οδό που συνδέει τη Μύρινα με τον Μούδρο, στο ύψος του Λιβαδοχωρίου.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ιστοσελίδα limnoslive.gr, ο οδηγός κινούνταν με τη μοτοσικλέτα του, όταν στην προσπάθειά του να παρακάμψει προπορευόμενο όχημα, ακούμπησε πάνω σε αυτό. Η επαφή είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο, να εκτιναχθεί στο οδόστρωμα και να τραυματιστεί θανάσιμα.

Η μηχανή ανετράπη και ο άτυχος άνδρας διακομίστηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Λήμνου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Η Τροχαία Μύρινας έχει ήδη αναλάβει την προανάκριση, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Στυτική δυσλειτουργία στους νέους: Γιατί 2 στους 3 κάτω των 40 ετών αντιμετωπίζουν πρόβλημα – Τι έδειξε ανησυχητική μελέτη

Τα 10 καλύτερα έλαια για πλούσια και λαμπερά μαλλιά – Πώς να τα χρησιμοποιούμε

ΑΣΕΠ: Το φθινόπωρο η προκήρυξη με τις θέσεις του 2ου γραπτού διαγωνισμού – Το χρονοδιάγραμμα για τους διορισμούς

Πόθεν Έσχες 2025: Πότε λήγει η προθεσμία – Η βασική αλλαγή και τα SOS που πρέπει να γνωρίζετε

Η Google διέρρευσε από μόνη της τις νέες κάμερες Nest και το νέο Doorbell

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
00:29 , Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025

Επαναπατρίστηκαν οι δύο Έλληνες που είχαν τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο στο Ναϊρόμπι – Νοσηλεύονται στο ΚΑΤ

Επαναπατρίστηκαν το βράδυ του Σαββάτου οι δύο Έλληνες που είχαν τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο...
22:54 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων: Αμφισβητεί την γνησιότητα της ανακοίνωσης του Αρχιεπισκόπου Σινά, Δαμιανού – «Οδήγησε στην Μονή ύποπτα πρόσωπα»

Την γνησιότητα της ανακοίνωσης του Αρχιεπισκόπου Σινά, Δαμιανού αμφισβητεί το Πατριαρχείο Ιερο...
21:16 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

Επεισόδια στο Σύνταγμα μετά τη συγκέντρωση για τα Τέμπη – Άγνωστοι πέταξαν μολότοφ – ΦΩΤΟ

Επεισόδια ξέσπασαν το βράδυ του Σαββάτου (6/9) στο Σύνταγμα μετά το τέλος της συγκέντρωσης δια...
20:30 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

Συνελήφθησαν δύο άτομα στο κέντρο της Αθήνας με εμπρηστικούς μηχανισμούς και σφυρί έκτακτης ανάγκης

Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία στο κέντρο της Αθήνας, λίγο πριν την έναρξη της συγκέντ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος