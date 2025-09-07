Τραγωδία στη Λήμνο: Νεκρός 45χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο

Τραγωδία το βράδυ του Σαββάτου 6 Σεπτεμβρίου, έπειτα από τροχαίο που σημειώθηκε λίγο μετά τις 20:00, στη Λήμνο. Μια μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στην επαρχιακή οδό που συνδέει τη Μύρινα με τον Μούδρο, στο ύψος του Λιβαδοχωρίου.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ιστοσελίδα limnoslive.gr, ο οδηγός κινούνταν με τη μοτοσικλέτα του, όταν στην προσπάθειά του να παρακάμψει προπορευόμενο όχημα, ακούμπησε πάνω σε αυτό. Η επαφή είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο, να εκτιναχθεί στο οδόστρωμα και να τραυματιστεί θανάσιμα.

Η μηχανή ανετράπη και ο άτυχος άνδρας διακομίστηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Λήμνου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Η Τροχαία Μύρινας έχει ήδη αναλάβει την προανάκριση, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος.