Τραγωδία στα Τέμπη: Εκδήλωση μνήμης για τα θύματα πραγματοποιήθηκε στη Θέρμη – Συγγενείς προσήλθαν κρατώντας φωτογραφίες των παιδιών τους 

Εκδήλωση μνήμης και αλληλεγγύης για τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (10/09), στην κεντρική πλατεία της Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, με φωτογραφίες των παιδιών τους στα χέρια, συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών προσήλθαν στην εκδήλωση μνήμης για τα 57 θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας.

Οι συγγενείς των θυμάτων που συγκεντρώθηκαν στην πλατεία της Θέρμης, μαζί με εκατοντάδες πολίτες, ζήτησαν για άλλη μια φορά να αποδοθεί δικαιοσύνη και να λάμψει η αλήθεια, ενώ προχώρησαν και σε δηλώσεις.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε με πρωτοβουλία των Υγειονομικών του κοινωνικού ιατρείου Θέρμης, ως ένδειξη συμπαράστασης στους συγγενείς θυμάτων των Τεμπών.

Δείτε τις δηλώσεις των συγγενών: