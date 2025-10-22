Το «αντίο» του Γιώργου Θεοφάνους στον Διονύση Σαββόπουλο: «Ευχαριστώ “δάσκαλε” – Οι ουρανοί απόψε φωνάζουν “ζήτω το ελληνικό τραγούδι.”»

Enikos Newsroom

κοινωνία

Γιώργος Θεοφάνους

Με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Γιώργος Θεοφάνους αποχαιρέτησε τον Διονύση Σαββόπουλο, λίγες ώρες μετά την είδηση του θανάτου του.

Διονύσης Σαββόπουλος: Όταν ο «Νιόνιος» συνάντησε την Πάολα – «Είναι θηρίο στη σκηνή»

Συγκεκριμένα, ο δημοφιλής μουσικοσυνθέτης έγραψε:

«Ευχαριστώ “δάσκαλε” για τις πρώτες κουβέντες και συμβουλές όταν με δέχτηκες στο σπίτι σου την άνοιξη του ’87. Οι ουρανοί απόψε φωνάζουν “ζήτω το ελληνικό τραγούδι.”»

Ο Γιώργος Θεοφάνους, στην ανάρτησή του, αναφέρθηκε με σεβασμό στον ρόλο του Σαββόπουλου και θυμήθηκε την πρώτη προσωπική τους συνάντηση την άνοιξη του 1987, όταν έκανε τα πρώτα του βήματα στη μουσική.

