Θεσσαλονίκη: Τιμήθηκε ο δικαστικός αστυνομικός που έσωσε 15χρονο από διαμέρισμα που έπιασε φωτιά – «Έπραξα με γνώμονα την ανθρώπινη ζωή»

Τιμήθηκε από τους δικαστικούς υπαλλήλους Θεσσαλονίκης ο δικαστικός αστυνομικός Χρήστος Ντουνιάς, ο οποίος διέσωσε έναν 15χρονο από φλεγόμενο διαμέρισμα στον Εύοσμο, στις αρχές Οκτωβρίου, και καθοδήγησε άλλους δύο ενοίκους προς το μπαλκόνι για να τους απεγκλωβίσει η Πυροσβεστική Υπηρεσία, την οποία ο ίδιος ενημέρωσε για το συμβάν.

«Έπραξα με γνώμονα την ανθρώπινη ζωή» ανέφερε ο τιμώμενος δικαστικός αστυνομικός, στην ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο αίθριο του Δικαστικού Μεγάρου της πόλης.

Παράλληλα έστειλε το δικό του μήνυμα ανθρωπιάς και κοινωνικής αλληλεγγύης, ενώ ευχαρίστησε τους διοργανωτές της εκδήλωσης για την τιμητική διάκριση.

Για ισχυρή πράξη ανθρωπιάς, που μπορεί να εμπνεύσει το κοινωνικό σύνολο, έκανε λόγο ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, σε χαιρετισμό του, που διαβάστηκε στην εκδήλωση.

Στον χαιρετισμό γινόταν αναφορά και στη Δικαστική Αστυνομία, ένα Σώμα που, όπως επισημάνθηκε, πήρε «σάρκα και οστά» πριν από λίγο καιρό έπειτα από νομοθετικά και διαδικαστικά εμπόδια. Η πράξη του Χρ. Ντουνιά, σύμφωνα με τον υπουργό, ενισχύει το κύρος και την αποδοχή του νέου Σώματος.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν ο διευθυντής της Δικαστικής Αστυνομίας, πρώην αντιεισαγγελέας του Άρειου Πάγου Παναγιώτης Πούλιος, ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου, όπως επίσης οι πρόεδροι των Συλλόγων Δικαστικών Υπαλλήλων και Συνταξιούχων Δικαστικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης Τριαντάφυλλος Φούντας και Νίκος Καρακώστας, που ανέλαβαν την πρωτοβουλία για την εκδήλωση και απένειμαν τιμητική πλακέτα στον δικαστικό αστυνομικό.

Αναμνηστικό δώρο απένειμαν στον αστυνομικό οι βετεράνοι ποδοσφαιριστές της Θεσσαλονίκης Κώστας Αϊδινίου, Κούλης Αποστολίδης, Γιάννης Βένος και Ντίνος Κούης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Στην εκδήλωση παρέστησαν προϊστάμενοι των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών Θεσσαλονίκης, δικαστικοί λειτουργοί και υπάλληλοι, δικηγόροι, συνάδελφοι του Χρ. Ντουνιά κ.ά.