Θεσσαλονίκη: Σε εξέλιξη η μαζική πορεία για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη πορεία στη Θεσσαλονίκη για την 52η επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου.

Σύμφωνα με εκτίμηση της ΕΛΑΣ, οι διαδηλωτές ξεπερνούν τους 9.000.

Πριν από τις 18:00 οι διαδηλωτές άρχισαν να συγκεντρώνονται έξω από την Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ και λίγο μετά, πριν τις 18:30, ξεκίνησε η μεγάλη πορεία.

Στην κεφαλή βρίσκονται τα μέλη του Συλλόγου Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών που υπέφεραν από τη χούντα των συνταγματαρχών.

Χιλιάδες κόσμου συμμετέχει στην μαζική κινητοποίηση με την πορεία να κατευθύνεται μέσω της οδού Εθνικής Αμύνης στην Τσιμισκή.

«Δίκιο, ψωμί και Λευτεριά, φώναξε όπου να’ σαι, έτσι τιμάς τους ήρωες και πάντα τους θυμάσαι», γράφει το κεντρικό πανό. «Το Πολυτεχνείο ζει», αναφέρεται σε ένα άλλο. Αρκετές είναι, επίσης, οι σημαίες της Παλαιστίνης και τα μηνύματα αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό ενώ υπάρχουν και μηνύματα για την τραγωδία των Τεμπών.

Στην πορεία συμμετέχουν και φοιτητικοί σύλλογοι, συλλογικότητες, μέλη της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς και αντιεξουσιαστές και μπλοκ πολιτικών κομμάτων.

«Έξω το ΝΑΤΟ, να φύγουμε οι βάσεις, καμία συμμετοχή στις επεμβάσεις» και «η ιστορία έχει μια σωστή πλευρά, με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά» φώναζαν μεταξύ άλλων οι διαδηλωτές, κινούμενοι στο κέντρο της πόλης, σύμφωνα με την ιστοσελίδα voria.gr.

Έκαψαν σημαία των ΗΠΑ

Όταν η κεφαλή της πορείας έφτασε έξω από το αμερικάνικο προξενείο στην Τσιμισκή, διαδηλωτές σταμάτησαν και τραγούδησαν το «Πότε θα κάνει ξαστεριά» του Νίκου Ξυλούρη. Στη συνέχεια έκαψαν μία σημαία των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, φωνάζοντας συνθήματα κατά του ιμπεριαλισμού.

Λίγο αργότερα, στο ίδιο σημείο μέλη φοιτητικών συλλόγων έκαψαν τη σημαία των ΗΠΑ και του Ισραήλ, φωνάζοντας «Λευτεριά στην Παλαιστίνη».

Από χθες, εκατοντάδες στελέχη κομμάτων, συνδικάτων και συλλογικοτήτων τιμούν τους αγωνιστές κατά της δικτατορίας με κατάθεση στεφάνων και κόκκινα γαρίφαλα στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Πριν από την πορεία, σε προληπτικούς ελέγχους πέριξ του ΑΠΘ, οι αστυνομικοί συνέλαβαν δύο άτομα και προσήγαγαν άλλα 11.