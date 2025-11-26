Θεσσαλονίκη: Πήραν αυτοκίνητο για test drive κι έγιναν… καπνός

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό

Πήραν αυτοκίνητο για να το οδηγήσουν δοκιμαστικά ενόψει υποτιθέμενης αγοράς και έγιναν… καπνός.

Ως δράστες ταυτοποιήθηκαν τρία άτομα (δύο άνδρες και μία γυναίκα), εις βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας – Χορτιάτη, στη Θεσσαλονίκη.

Προηγήθηκε σχετική καταγγελία από την παθούσα εταιρεία- αντιπροσωπεία αυτοκινήτων. Οι έρευνες για τον εντοπισμό του οχήματος συνεχίζονται.

Η δικογραφία αφορά το αδίκημα της υπεξαίρεσης, από κοινού, και στρέφεται κατά ενός 58χρονου αλλοδαπού, ενός Έλληνα, 21 ετών, και μίας 50χρονης αλλοδαπής, η οποία φέρεται να διαμένει παράνομα στην χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δύο ροφήματα για όσους κάνουν καθιστική ζωή – Προστατεύουν από τις επιπτώσεις στην υγεία

Ιστορική ημέρα στο «Αρεταίειο»: Τρία ρομποτικά χειρουργεία σε μία μέρα

Επίδομα των 250 ευρώ: Σε ποιους πιστώνονται αύριο τα χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς

ΟΔΔΗΧ: Έγινε η δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων – Πόσα χρήματα αντλήθηκαν

Google: Διαψεύφει τις φήμες ότι το Gmail χρησιμοποιεί τα emails των χρηστών για εκπαίδευση τεχνητής νοημοσύνης

Τεστ προσωπικότητας: Το αυγό που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν είστε άκαμπτος, αυθόρμητος ή ευγενικός
περισσότερα
14:54 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Καρδίτσα: Κρίσιμη η κατάσταση του 12χρονου που υπέστη εγκαύματα ρίχνοντας οινόπνευμα στο τζάκι

Διασωληνωμένος, σε κρίσιμη κατάσταση, είναι ο 12χρονος από τον Παλαμά Καρδίτσας, ο οποίος υπέσ...
14:08 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινές φυλάκισης με αναστολή στους 14 κατηγορούμενους για τις παράνομες επιδοτήσεις 

Σε ποινές φυλάκισης από δέκα έως δεκαοκτώ μηνών, όλες με τριετή αναστολή, καταδικάστηκαν οι 14...
13:55 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Τροχαίο στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου – Διαλύθηκε στάση λεωφορείου

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Λεωφόρο Αθηνών Σουνίου στην Ανάβυσσο στην παραλιακή, στο ύψος τ...
13:40 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Φρίκη στην Αθήνα: 20χρονος ασελγούσε στα δύο ανήλικα ανίψια του μαζί με τον 40χρονο σύντροφό του

Φρίκη και αποτροπιασμό προκαλούν τα όσα φέρεται να βίωναν δύο παιδιά, μόλις 2 και 4 ετών, στα ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»