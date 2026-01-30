Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε αστικό λεωφορείο – Αποβιβάστηκαν έγκαιρα οι επιβάτες – ΒΙΝΤΕΟ

Φωτιά ξέσπασε σε αστικό λεωφορείο το πρωί της Παρασκευής (30/01), στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 10:40 στη συμβολή των οδών Κηφισίας και Μ. Ψελλού, όπου άμεσα έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με έξι πυροσβέστες και τρία οχήματα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του thestival.gr, η φωτιά εκδηλώθηκε στο πίσω μέρος του λεωφορείου, ενώ τα αίτια παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί καθώς όλοι οι επιβάτες αποβιβάστηκαν έγκαιρα και με ασφάλεια.