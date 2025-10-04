Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακή σύλληψη 44χρονου – Δάγκωσε αστυνομικό στο πόδι  

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό

Συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας, απογευματινές ώρες χθες Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στον Δενδροπόταμο, Θεσσαλονίκης, ένας 44χρονος.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ο 44χρονος, οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας, ιδιοκτησίας οικείου του προσώπου, δε συμμορφώθηκε σε επικείμενο αστυνομικό έλεγχο και τράπηκε σε φυγή αναπτύσσοντας ταχύτητα και προβαίνοντας σε επικίνδυνους ελιγμούς.

Κατά τη σύλληψη αντιστάθηκε σθεναρά, απωθώντας τους αστυνομικούς, ενώ δάγκωσε έναν εξ αυτών στο πόδι.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ο πραγματικός λόγος της ιαπωνικής μακροζωίας δεν κρύβεται στη διατροφή – Ποια είναι τα μυστικά τους;

Μπορούμε να χάσουμε βάρος χωρίς άσκηση; Τι απαντούν οι ειδικοί

Ασφάλιστρα ζωής: Τι πρέπει να προσέχετε όταν επιλέγετε πληρωμή σε δόσεις

Υγεία και ασφάλεια στην εργασία: Τι διευκρινίζει ο Καραγκούνης για τις νέες διατάξεις του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασί...

Η Google λανσάρει τα Jules Tools: Ο AI συνεργάτης κώδικα κατευθείαν στη γραμμή εντολών

Τεστ προσωπικότητας: Το μονοπάτι που θα επιλέξετε αποκαλύπτεο τον πραγματικό σας εαυτό
περισσότερα
15:39 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Πήγε να υποβάλει ένσταση για κλήση της Τροχαίας με… πλαστή άδεια οδήγησης

Ένας 27χρονος συνελήφθη χθες (03/10) στη Θεσσαλονίκη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαί...
15:29 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Eπίθεση με τσεκούρι στη ΔΟΥ Κοζάνης: «5 χρόνια μετά αναρωτιόμαστε γιατί» – Συγκλονίζει ο προϊστάμενος της υπηρεσίας που είχε αφοπλίσει τον δράστη

Το θρίλερ της επίθεσης με τσεκούρι σε εφορία στην Κοζάνη που σημειώθηκε 2020, θα αναβιώσει στι...
15:21 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Χανιά: Στη φυλακή 30χρονος Παλαιστίνιος – Είχε επιτεθεί με μαχαίρι στους εργοδότες του γιατί τον απέλυσαν

Σε 17 μήνες φυλάκιση καταδικάστηκε ένας 30χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για πρό...
15:04 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: 44χρονος κατηγορείται ότι προέτρεπε σε πράξεις βίας κατά ηγούμενου του Αγίου Όρους  

Ένας 44χρονος κατηγορείται ότι ανήρτησε σχόλιο σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης προτρέποντας σε δι...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης