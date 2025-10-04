Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακή σύλληψη 44χρονου – Δάγκωσε αστυνομικό στο πόδι  

Συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας, απογευματινές ώρες χθες Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στον Δενδροπόταμο, Θεσσαλονίκης, ένας 44χρονος.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ο 44χρονος, οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας, ιδιοκτησίας οικείου του προσώπου, δε συμμορφώθηκε σε επικείμενο αστυνομικό έλεγχο και τράπηκε σε φυγή αναπτύσσοντας ταχύτητα και προβαίνοντας σε επικίνδυνους ελιγμούς.

Κατά τη σύλληψη αντιστάθηκε σθεναρά, απωθώντας τους αστυνομικούς, ενώ δάγκωσε έναν εξ αυτών στο πόδι.