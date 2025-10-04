Θανατηφόρο τροχαίο στην Εύβοια – Νεκρός 27χρονος οδηγός αυτοκινήτου 

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Κάρυστο Ευβοίας, βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima, το δυστύχημα έγινε μεταξύ 1:30 και 2:00 τα ξημερώματα στην επαρχιακή οδό Μαρμαρίου – Καρύστου, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 27χρονος, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του. Το όχημα προσέκρουσε σε κολώνα και στη συνέχεια ανετράπη, καταλήγοντας σε παρακείμενα χωράφια.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ, ωστόσο για τον νεαρό οδηγό ήταν ήδη αργά.

Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Καρύστου.

 

