Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι λήστευαν οδηγούς ταξί προσποιούμενοι τους πελάτες – Ζητούσαν μεταφορά σε απομονωμένες περιοχές και τους αιφνιδίαζαν 

Enikos Newsroom

κοινωνία

ταξί

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα, στο πλαίσιο διερεύνησης υποθέσεων ληστειών σε βάρος οδηγών ταξί, που έλαβαν χώρα, σε προγενέστερο χρόνο, στην ευρύτερη περιοχή οικισμού των Διαβατών στη Θεσσαλονίκη, ταυτοποίησαν τα στοιχεία τεσσάρων εμπλεκόμενων ατόμων, προχωρώντας ταυτόχρονα στη σύλληψη ενός εξ’ αυτών.

Πρόκειται για έναν άνδρα, ο οποίος μαζί με τους επίσης ανήλικους συνεργούς του, αποτελούσαν μέλη συμμορίας που κατά το χρονικό διάστημα από 01-03-2025 έως 06-07-2025, δρώντας με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά, προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν τις πιθανότητες αναγνώρισης και εντοπισμού τους, διέπραξαν πέντε ληστείες σε βάρος επαγγελματιών οδηγών ταξί.

Οι ανήλικοι, προσποιούμενοι τους πελάτες, αναζητούσαν ταξί που έβρισκαν διαθέσιμα σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης και ζητούσαν μεταφορά σε απομονωμένες περιοχές περιμετρικά οικισμού των Διαβατών, ενώ παράλληλα κατά τη διαδρομή, επιδείκνυαν καλή διαγωγή, προκειμένου να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των οδηγών. Στο σημείο αποβίβασης ανέμεναν γνωστά τους άτομα, τα οποία, στο πλαίσιο ενέδρας, αιφνιδίαζαν τον οδηγό και αφού προσέγγιζαν περιμετρικά το όχημα, με απειλή βίας ή αιχμηρών αντικειμένων άνοιγαν τις πόρτες προκαλώντας του σύγχυση και αφαιρούσαν διάφορα αντικείμενα αξίας και χρηματικά ποσά. Μάλιστα σε περίπτωση αντίδρασης των παθόντων, ασκούσαν σωματική βία και εκσφενδόνιζαν πέτρες εναντίον τους.

Η λεία τους περιλαμβάνει χρηματικό ποσό 1200 ευρώ, δύο (2) κινητά τηλέφωνα και διάφορα προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα των παθόντων.

Σχηματίστηκε επίσης δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων σε βάρος τριών κηδεμόνων των ανήλικων δραστών.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

10:29 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Γρεβενά: Σε εξέλιξη η φωτιά σε δύσβατο σημείο στην περιοχή Κακοπλεύρι 

Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης στα Γρεβενά. Σύμφωνα με την τελε...
09:38 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Φωτιά στη Δράμα – Επιχειρούν και 4 εναέρια μέσα 

Φωτιά ξέσπασε την Παρασκευή 22 Αυγούστου σε δασική έκταση στο Παρανέστι Δράμας. Για την κατάσβ...
09:24 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Αχαΐα: Σαρώνει η ευλογιά των προβάτων με επιβεβαιωμένα κρούσματα σε 13 μονάδες – Περίπου 1.500 ζώα θα θανατωθούν

Ταχύτατη εξάπλωση εμφανίζει ο ιός της ευλογιάς σε κτηνοτροφικές μονάδες της Δυτικής Αχαΐας. Η ...
09:18 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Βόλος: 6χρονο αγόρι τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο

Σοβαρά τραυματίστηκε ένα 6χρονο αγόρι το απόγευμα της Πέμπτης, όταν το δίκυκλο στο οποίο επέβα...
