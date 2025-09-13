Θεσσαλονίκη: Αλιευτικό προσέκρουσε σε βραχώδη ακτή στον Θερμαϊκό – Σε εξέλιξη επιχείρηση του Λιμενικού

Συναγερμός σήμανε πριν από λίγο, το βράδυ του Σαββάτου (13/09), στο Λιμενικό Σώμα, για αλιευτικό που προσέκρουσε σε βραχώδη ακτή, στον Θερμαϊκό κόλπο, και συγκεκριμένα, ανάμεσα στο Αγγελοχώρι και στη Μηχανιώνα, στη Θεσσαλονίκη.

Στην επιχείρηση που έχει στηθεί συμμετέχουν ένα πλωτό μέσο του Λιμενικού, ένα φορτηγό πλοίο και ένα ιδιωτικό σκάφος προκειμένου να εντοπιστούν 5 άτομα που επέβαιναν στο πλοίο, και έπεσαν στη θάλασσα, σύμφωνα με το Λιμενικό.

Τις έρευνες συνδράμει και ένα περιπολικό όχημα του Λιμενικού Σώματος που πραγματοποιεί έρευνες στην ακτή.

