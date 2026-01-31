Θεσσαλονίκη: Αισιοδοξία για την πορεία της υγείας του 20χρονου φιλάθλου του ΠΑΟΚ που νοσηλεύεται στο Παπαγεωργίου – «Όλο το νοσοκομείο έχει πέσει πάνω του»

Θεσσαλονίκη: Αισιοδοξία για την πορεία της υγείας του 20χρονου φιλάθλου του ΠΑΟΚ που νοσηλεύεται στο Παπαγεωργίου – «Όλο το νοσοκομείο έχει πέσει πάνω του»

«Σταθερή», χαρακτήρισε την κλινική κατάσταση του 20χρονου τραυματία από το τροχαίο δυστύχημα που είχαν φίλαθλοι του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία, ο Κωνσταντίνος Φορτούνης, χειρουργός στην Α’ Χειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου», στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για τον τελευταίο από τους τραυματίες που νοσηλεύεται και προς το παρόν η κατάσταση της υγείας του «εξελίσσεται ομαλά», όπως τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Νοσηλεύεται στο νευροχειρουργικό τμήμα, φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, οι οποίες προς το παρόν δεν χρίζουν χειρουργικής παρέμβασης ή νοσηλείας σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Υπάρχει πάντα βέβαια εγρήγορση από την πλευρά μας και την πλευρά των νευροχειρουργών για πιθανή περαιτέρω διερεύνηση ή παρέμβαση σε περίπτωση αλλαγής της κατάστασής του, αλλά γενικά σε αυτές τις περιπτώσεις όταν κάποιος εξελίσσεται για τόσες μέρες ομαλά, συνήθως αυτή είναι και η συνέχεια, αλλά εν πάση περιπτώσει απαιτείται εγρήγορση», πρόσθεσε ο Κ. Φορτούνης.

«Όλο το νοσοκομείο έχει πέσει πάνω του, έχουν παρελάσει όλες οι ειδικότητες από το πλευρό του. Πιστεύω και εύχομαι ότι θα εξελιχθεί ομαλά», κατέληξε ο Κωνσταντίνος Φορτούνης.

Η κατάσταση του τραυματία στην Τιμισοάρα

Την ίδια ώρα, ο 20χρονος που παραμένει σε νοσοκομείο της Τιμοσοάρα καθώς είχε κριθεί ότι δεν έπρεπε να μετακινηθεί και να επιστρέψει στην Ελλάδα, παραμένει σε σταθερή κατάσταση.

Όπως μετέδωσε το ίδιο μέσο ενημέρωσης, την Παρασκευή έγινε προσπάθεια μερικής αποδιασωλήνωσής του ενώ έχει αρχίσει να κινεί τα κάτω άκρα του και όταν η κατάστασή του σταθεροποιηθεί, θα επιστρέψει στην Ελλάδα για να συνεχίσει τη θεραπεία του. Ο 20χρονος δεν γνωρίζει τι έχει συμβεί με τους φίλους του και θα χρειαστεί ψυχολογική υποστήριξη όταν ενημερωθεί σχετικά.

Υπενθυμίζεται ότι ο 28χρονος που επίσης είχε μεταφερθεί με αεροδιακομιδή από την Τιμισοάρα στο «Παπαγεωργίου», πήρε άμεσα εξιτήριο καθώς -παρά τις κακώσεις που φέρει- είναι σε καλή κατάσταση και επιθυμούσε να παραβρεθεί στις κηδείες των τριών παιδικών του φίλων, που θα οδηγηθούν σήμερα Σάββατο στην τελευταία τους κατοικία στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας.

12:39 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

