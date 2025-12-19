Θεσσαλονίκη: Άφησαν τα ανήλικα παιδιά τους να κοιμούνται στην αυλή – Κάτοικος ειδοποίησε το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Δύο ανήλικα αδελφάκια, μεταξύ αυτών ένα βρέφος, εντοπίστηκαν να κοιμούνται χθες το βράδυ σε αυλή νεόκτιστου σπιτιού, στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το πρώτο είναι μόλις λίγων μηνών και το δεύτερο 11 ετών. Περίοικος φαίνεται να ειδοποίησε το «Χαμόγελο του Παιδιού» και στη συνέχεια ενημερώθηκε η Άμεση Δράση.

Κατόπιν αυτών συνελήφθησαν οι γονείς των παιδιών (31 ετών ο άνδρας και 29 ετών η γυναίκα) για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Τα δύο αδελφάκια βρίσκονται για προστατευτική φύλαξη στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Πηγή: ΑΠΕ