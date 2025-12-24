Θεσσαλονίκη: 4 συλλήψεις για αγοραπωλησία ναρκωτικών στο ΑΠΘ

Σύνοψη από το

  • Συνελήφθησαν στον προαύλιο χώρο και γύρω από το ΑΠΘ τέσσερις αλλοδαποί και ένας 73χρονος ημεδαπός, μετά από αγοραπωλησία ναρκωτικών ουσιών.
  • Στην κατοχή των δραστών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο συσκευασίες κάνναβης σε τρίμματα, συνολικού βάρους 4,94 γραμμαρίων, και τέσσερα ναρκωτικά δισκία.
  • Επιπλέον, κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 170 ευρώ, ως προερχόμενο από τη πώληση ναρκωτικών, καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούσαν για τις παράνομες δραστηριότητές τους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΑΠΘ

Συνελήφθησαν στον προαύλιο χώρο και γύρω από το ΑΠΘ τέσσερις αλλοδαποί, ηλικίας 24, 26, 36 και 39 ετών και 73χρονος ημεδαπός μετά από μεταξύ τους αγοραπωλησία ναρκωτικών ουσιών.

Στην κατοχή των δραστών και σε σημεία, που απέκρυπταν τις ναρκωτικές ουσίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο συσκευασίες κάνναβης σε τρίμματα, συνολικού βάρους 4,94 γραμμαρίων και τέσσερα ναρκωτικά δισκία, ενώ από την κατοχή του 73χρονου κατασχέθηκε μία συσκευασία κάνναβης σε τρίμματα, συνολικού βάρους 1,86 γραμμαρίων, την οποία είχε προμηθευτεί έναντι χρηματικής αμοιβής.

Επιπλέον κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 170 ευρώ ως προερχόμενο από τη πώληση των ναρκωτικών και δύο κινητά τηλέφωνα τα οποία χρησιμοποιούσαν για τις παράνομες δραστηριότητες τους.

 

 

