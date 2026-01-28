Θεσσαλία: 37χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις στο γήπεδο της Φαρκαδόνας

Σύνοψη από το

  • Σοκ προκάλεσε το βράδυ της Τετάρτης ο εντοπισμός ενός 37χρονου άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του στο γήπεδο της Φαρκαδόνας.
  • Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας της περιοχής, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.
  • Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο θάνατός του φαίνεται να οφείλεται σε παθολογικά αίτια, ωστόσο φως στα ακριβή αίτια θα ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΕΚΑΒ

Σοκ προκάλεσε το βράδυ της Τετάρτης ο εντοπισμός ενός 37χρονου άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του στο γήπεδο της Φαρκαδόνας. Περαστικοί που τον είδαν πεσμένο στο έδαφος ειδοποίησαν άμεσα την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ, που έσπευσαν στο σημείο.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας της περιοχής, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το trikalavoice.gr, ο θάνατός του φαίνεται να οφείλεται σε παθολογικά αίτια, ωστόσο φως στα ακριβή αίτια θα ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δύο από τους τρεις τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ επιστρέφουν αύριο από τη Ρουμανία-Τι αναφέρει ο Άδωνις Γεωργιάδης

Ξυπνάτε στις 3 τα ξημερώματα και δεν μπορείτε να ξανακοιμηθείτε; Οι ειδικοί αποκαλύπτουν ποια πάθηση μπορεί να έχετε

Μελέτη του ΟΟΣΑ για την Εκπαίδευση στην Ελλάδα – Πού «βλέπει» πρόοδο και πού ανάγκη για περαιτέρω βελτίωση

Γιάννης Μπρατάκος: «Η ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη προϋποθέτει ισχυρές, υγιείς και χρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις»

Η Google αλλάζει το Gmail έπειτα από 20 χρόνια – Προσέξτε μην χάσετε τον λογαριασμό σας

Γνωστός προπονητής ποδοσφαίρου απολύθηκε επειδή χρησιμοποιούσε το ChatGPT για «κρίσιμες αποφάσεις»
περισσότερα
00:59 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Τηλεφώνημα για βόμβα στο OPEN – Δείτε βίντεο με τον Μπογδάνο να το αναφέρει στον “αέρα”

Απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα έλαβε ο τηλεοπτικός σταθμός Open καθώς άγνωστος τηλεφώνησε στι...
23:05 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Τα σενάρια για τα αίτια της τραγωδίας στη Ρουμανία – Γιατί οι αρχές εστιάζουν στα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από τη μοιραία σύγκρουση

Δεν έχουν αποσαφηνιστεί προς το παρόν τα αίτια της τραγωδίας στη Ρουμανία, όπως έχασαν τη ζωή ...
22:45 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Τρίκαλα: Τα νέα δεδομένα για την «φονική» διαρροή μετά το πόρισμα της Πυροσβεστικής – Την Πέμπτη και την Παρασκευή οι κηδείες των 5 αδικοχαμένων γυναικών

Εξελίξεις και νέα δεδομένα βλέπουν το φως για την πολύνεκρη τραγωδία που σημειώθηκε στα Τρίκαλ...
22:41 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Σοκ στην Πάτρα: 25χρονος κατήγγειλε πως η μητέρα του έπεσε θύμα βιασμού από έναν 33χρονο

Μία εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση ερευνά η Ασφάλεια Πατρών, μετά την καταγγελία ενός 25χρονου ότι ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι