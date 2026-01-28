Θεσσαλία: 37χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις στο γήπεδο της Φαρκαδόνας

Σοκ προκάλεσε το βράδυ της Τετάρτης ο εντοπισμός ενός 37χρονου άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του στο γήπεδο της Φαρκαδόνας. Περαστικοί που τον είδαν πεσμένο στο έδαφος ειδοποίησαν άμεσα την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ, που έσπευσαν στο σημείο.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας της περιοχής, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το trikalavoice.gr, ο θάνατός του φαίνεται να οφείλεται σε παθολογικά αίτια, ωστόσο φως στα ακριβή αίτια θα ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.