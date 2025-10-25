Θάσος: Πολίτης με κινητικά προβλήματα ταξίδεψε στο γκαράζ ferry boat 

Ένας ακόμη πολίτης με κινητικά προβλήματα βρέθηκε εγκλωβισμένος στο γκαράζ ferry boat, αδυνατώντας να μετακινηθεί προς το άνω κατάστρωμα, όπου βρίσκεται σαλόνι, επειδή δεν υπήρχε τρόπος να το κάνει, ούτε ανελκυστήρας, ούτε ράμπα, σύμφωνα με την καταγγελία. Το περιστατικό σημειώθηκε σε πλοίο που εκτελεί το δρομολόγιο Θάσος – Κεραμωτή, χθες Παρασκευή, και προστίθεται σε μια σειρά ανάλογων καταγγελιών που έχουν δει κατά καιρούς το φως της δημοσιότητας.

Ο επιβάτης αναγκάστηκε να παραμείνει καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού στο γκαράζ, ανάμεσα σε οχήματα και θόρυβο μηχανών.

Η δικηγόρος Μαρία Χατζηκωνσταντίνου, η οποία ήταν και αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού, εξηγεί μιλώντας στο ThessPost.gr, ότι η παραμονή επιβατών στο συγκεκριμένο σημείο του ferry boat είναι κατά παράβαση του νόμου. «Είναι παράνομο» τονίζει και συμπληρώνει πως «δεν επιτρέπεται να παραμένουν οι επιβάτες στο γκαράζ, για λόγους ασφάλειας, καθώς μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε. Ωστόσο τα ΑμεΑ αναγκάζονται να μένουν εκεί, είτε μέσα στα αυτοκίνητα τους, είτε στη χειρότερη περίπτωση αν κάποιος δεν έχει όχημα να μείνει με το αναπηρικό αμαξίδιο εκτεθειμένος στις εκάστοτε καιρικές συνθήκες, καύσωνα ή βροχή».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Συλλόγου παραπληγικών Μακεδονίας – Θράκης, Γιώργος Αυγουστίδης επισημαίνει τα σοβαρά προβλήματα που παρατηρούνται στην προσβασιμότητα των ατόμων με κινητική αναπηρία στα πλοία της ακτοπλοΐας. Όπως ανέφερε στο ThessPost.gr, παρότι «υπάρχει νομοθεσία για τις προσβάσιμες μεταφορές που προβλέπει ότι τα πλοία πρέπει να διαθέτουν όλες τις αναγκαίες προσβάσεις, δυστυχώς στην πράξη δεν εφαρμόζεται από τους πλοιοκτήτες».

Πρόσθεσε, επίσης, ότι σε κάποια πλοία, όπως σε μερικά από όσα συνδέουν τη Θάσο με την Καβάλα ή την Κέρκυρα με την Ηγουμενίτσα, η πρόσβαση για άτομα σε αναπηρικά αμαξίδια παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. «Τα ΑμεΑ μένουν ανάμεσα στις θέσεις των αυτοκινήτων, γιατί δεν υπάρχει πρόβλεψη από τις πλοιοκτήτριες εταιρείες για ασανσέρ, ώστε να μπορούν να ανέβουν στην αίθουσα των επιβατών», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Είναι ένας Γολγοθάς» είπε ο κ. Αυγουστίδης, προσθέτοντας ότι «η Πολιτεία θα πρέπει άμεσα να έρθει σε συνεννόηση με τους πλοιοκτήτες και να δουν πώς μπορεί να υπάρξει καθολική εφαρμογή της νομοθεσίας σε όλα τα πλοία», ζητώντας παράλληλα να υπάρξουν πρόστιμα για όσους δεν τηρούν τις προβλέψεις της νομοθεσίας, ώστε να διασφαλιστεί ότι όλα τα πλοία θα είναι πραγματικά προσβάσιμα σε όλους.

Ο πρόεδρος επεσήμανε ακόμη ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται στα μικρά πλοία, αλλά εντοπίζεται και σε μεγαλύτερα. «Πολλά από αυτά διαθέτουν μόνο κυλιόμενες σκάλες ή σκάλες χωρίς ασανσέρ, γεγονός που καθιστά την πρόσβαση αδύνατη για τα άτομα με κινητικές δυσκολίες».

