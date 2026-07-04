Θα γέμιζε τη Μύκονο με κάθε είδους ναρκωτικό: Συνελήφθη 30χρονος με φιξάκια κοκαΐνης, κεταμίνης και κάνναβης – Οι καθημερινές συναντήσεις στο νησί

Αλλοδαπός συνελήφθη στη Μύκονο για διακίνηση πληθώρας ναρκωτικών ουσιών, όπως κοκαΐνη, κάνναβη, κεταμίνη και παραισθησιογόνα μανιτάρια, με τα οποία υπολογίζεται ότι θα αποκόμιζε μεγάλο παράνομο όφελος. Σε βάρος του εκκρεμούσε επίσης ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις Ιταλικές Αρχές για λαθροδιακίνηση, καθώς και μέτρο άρνησης εισόδου στον χώρο Σένγκεν από τις Γερμανικές Αρχές

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Μύκονος
Φωτογραφία: Unsplash
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πλήθος διαφορετικών ναρκωτικών ουσιών, με τις οποίες θα “έπνιγε” το νησί της Μυκόνου, είχε αλλοδαπός ο οποίος συνελήφθη για διακίνηση. Σε βάρος του εκκρεμούσε και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις Ιταλικές Αρχές για λαθροδιακίνηση.
  • Από την κατοχή του, καθώς και σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικία, «καβάτζα» και όχημα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 239 φιξάκια κοκαΐνης, συσκευασίες κατεργασμένης κάνναβης, 37 φιξάκια κεταμίνης και 31 γραμμάρια παραισθησιογόνων μανιταριών.
  • Υπολογίζεται ότι ο κατηγορούμενος θα αποκόμιζε από την πώληση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών παράνομο περιουσιακό όφελος που ανέρχεται στα 45.085 ευρώ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Θα “έπνιγε” το νησί της Μυκόνου, με ναρκωτικά ένας 30χρονος, ο οποίος συνελήφθη για διακίνηση. Μάλιστα, σε βάρος του εκκρεμούσε και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, ενώ βρέθηκαν κοκαΐνη, κεταμίνη, μανιτάρια παραισθησιογόνα και κάνναβη.

Χρησιμοποιώντας το αυτοκίνητό του, πραγματοποιούσε -σε καθημερινή βάση- ολιγόλεπτες συναντήσεις με άτομα, στα οποία παρέδιδε δέματα που προσομοίαζαν σε «φιξάκια» κοκαΐνης, παραλαμβάνοντας ως αντάλλαγμα χρηματικά ποσά. Επιπλέον, στο πλαίσιο των ερευνών εξακριβώθηκε η κατοικία του, καθώς και χώρος (καβάτζα) τον οποίο χρησιμοποιούσε και επισκεπτόταν συχνά.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου συνελήφθη χθες, Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026, στη Μύκονο, αλλοδαπός, κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, καθώς και της νομοθεσίας περί εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική επικράτεια, ενώ παράλληλα σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί από τις Ιταλικές Αρχές για λαθροδιακίνηση.

Πρόκειται για 30χρονο, ο οποίος εντοπίστηκε ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση και ανάλυση πληροφοριακών στοιχείων, που αφορούσαν στη δραστηριοποίησή του στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στη Μύκονο.

Αναλυτικά, διαπιστώθηκε ότι ο ανωτέρω, χρησιμοποιώντας το αυτοκίνητό του, πραγματοποιούσε -σε καθημερινή βάση- ολιγόλεπτες συναντήσεις με άτομα, στα οποία παρέδιδε δέματα που προσομοίαζαν σε «φιξάκια» κοκαΐνης, παραλαμβάνοντας ως αντάλλαγμα χρηματικά ποσά. Επιπλέον, στο πλαίσιο των ερευνών εξακριβώθηκε η κατοικία του, καθώς και χώρος (καβάτζα) τον οποίο χρησιμοποιούσε και επισκεπτόταν συχνά.

Από την κατοχή του, καθώς και σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην ανωτέρω οικία, στην «καβάτζα» και στο όχημα που χρησιμοποιούσε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 239- φιξάκια κοκαΐνης, καθώς και ροζ κοκαΐνης συνολικού βάρους -296,5- γραμμάριων,
  • συσκευασίες κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα) συνολικού βάρους -154- γραμμάριων,
  • 37- φιξάκια κεταμίνης συνολικού βάρους -31,3- γραμμάριων,
  • 31- γραμμάρια παραισθησιογόνων μανιταριών σε μορφή σκόνης,
  • 50- ναρκωτικά δισκία,
  • ζυγαριά,
  • 8.000- ευρώ, -1.160- δολάρια και
  • κινητό τηλέφωνο.

Υπολογίζεται ότι, ο κατηγορούμενος θα αποκόμιζε από την πώληση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών παράνομο περιουσιακό όφελος που ανέρχεται στα 45.085 ευρώ.

Επιπλέον, ύστερα από σχετική έρευνα σε βάση δεδομένων της Ελληνικής Αστυνομίας, διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί από τις Ιταλικές Αρχές για λαθροδιακίνηση, καθώς και μέτρο άρνησης εισόδου και διαμονής υπηκόου τρίτης χώρας στον χώρο Schengen, από τις Γερμανικές Αρχές.

Ο συλληφθείς, οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι ναρκωτικές ουσίες που κατασχέθηκαν, θα αποσταλούν στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία για εξέταση.

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

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