Συνελήφθη 38χρονος για τον ξυλοδαρμό υπαλλήλου καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων  

Enikos Newsroom

κοινωνία

Κυψέλη, ξυλοδαρμός

Συνελήφθη, βραδινές ώρες της Τετάρτης 6/8 στον Άγιο Παντελεήμονα, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., 38χρονος αλλοδαπός σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και βία κατά υπαλλήλων κατά συναυτουργία.

Συγκεκριμένα, βραδινές ώρες της 7-6-2025 στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, ο 38χρονος από κοινού με έτερα άτομα, αφού αποβιβάστηκαν από όχημα, ξυλοκόπησαν υπάλληλο καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του και στη συνέχεια διέφυγαν από το σημείο.

Πώς έφτασαν στη σύλληψη του 38χρονου

Κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφοριακών δεδομένων και στοιχείων στο πλαίσιο διενεργηθείσας προανάκρισης από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, ταυτοποιήθηκε ο 38χρονος ως ένας εκ των εμπλεκομένων στο περιστατικό και σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψής.

Περιπολούντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, βραδινές ώρες της Τετάρτης εντόπισαν τον 38χρονο και τον κάλεσαν σε έλεγχο, στο πλαίσιο του οποίου, προκειμένου να δυσχεράνει την αναγνώρισή του, δήλωσε παραποιημένα στοιχεία ταυτότητας.

Επιπλέον, στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητες κοκαΐνης, ακατέργαστης κάνναβης και ecstasy.

Στη συνέχεια, ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, όπου κατόπιν διασταύρωσης των στοιχείων του σε βάση δεδομένων, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για έναν εκ των δραστών του ξυλοδαρμού.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

 

 

 

