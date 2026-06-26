Συνελήφθη 29χρονη οικιακή βοηθός για κλοπές κοσμημάτων σε Κηφισιά και Αθήνα

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς συνέλαβαν μία 29χρονη οικιακή βοηθό, η οποία κατηγορείται για συστηματικές κλοπές κοσμημάτων μεγάλης αξίας και χρηματικών ποσών από κατοικίες σε Αθήνα και Κηφισιά. Εκμεταλλευόμενη την εμπιστοσύνη των εργοδοτών της και την απρόσκοπτη πρόσβασή της, αφαιρούσε κλοπιμαία από τον Δεκέμβριο του 2025, συνελήφθη δε στις 23 Ιουνίου στη Νέα Ερυθραία βάσει εντάλματος.

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Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία η οικιακή βοηθός φέρεται να έκλεβε συστηματικά
Πηγή: ΑΠΕ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αστυνομικοί της Κηφισιάς συνέλαβαν 29χρονη οικιακή βοηθό, η οποία κατηγορείται ότι αφαιρούσε κοσμήματα μεγάλης αξίας και χρηματικά ποσά από κατοικίες όπου εργαζόταν.
  • Η 29χρονη συνελήφθη το μεσημέρι της 23ης Ιουνίου στη Νέα Ερυθραία, καθώς σε βάρος της εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για κλοπές κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση.
  • Η κατηγορούμενη εκμεταλλευόταν την εμπιστοσύνη των εργοδοτών της, αφαιρώντας συστηματικά κοσμήματα και χρήματα από κατοικίες σε Αθήνα και Κηφισιά από τον Δεκέμβριο του 2025. Ζητούσε μονοήμερη άδεια και δεν επέστρεφε.

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Στη σύλληψη μίας 29χρονης, η οποία κατηγορείται ότι αφαιρούσε κοσμήματα μεγάλης αξίας και χρηματικά ποσά από κατοικίες όπου εργαζόταν ως εσώκλειστη οικιακή βοηθός, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς της ΓΑΔΑ.

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Ειδικότερα, η 29χρονη συνελήφθη το μεσημέρι της 23ης Ιουνίου στη Νέα Ερυθραία, καθώς σε βάρος της εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για κλοπές κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, σε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις η κατηγορούμενη εκμεταλλευόταν την εμπιστοσύνη των εργοδοτών της και την απρόσκοπτη πρόσβασή της στις κατοικίες όπου εργαζόταν, αφαιρώντας συστηματικά, τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025, κοσμήματα μεγάλης αξίας και χρηματικά ποσά από σπίτια στις περιοχές της Αθήνας και της Κηφισιάς.

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Όπως επισημαίνεται από την αστυνομία, ενδεικτικό της μεθοδολογίας της ήταν ότι ζητούσε και λάμβανε μονοήμερη άδεια από την εργασία της, χωρίς ωστόσο να επιστρέφει, έχοντας στην κατοχή της τα κλοπιμαία.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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