Στη δημοσιότητα τα στοιχεία 59χρονου που διέπραττε κλοπές με τη μέθοδο της απασχόλησης σε περιοχές της Αττικής 

Δίνονται στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά, τα στοιχεία ταυτότητας, οι φωτογραφίες καθώς και η ασκηθείσα ποινική δίωξη σε βάρος 59χρονου, που διέπραττε κλοπές με τη μέθοδο της απασχόλησης σε περιοχές της Αττικής και συνελήφθη την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παγκρατίου.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα αδικήματα της διακεκριμένης κλοπής, τελεσθείσας κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένης και σε απόπειρα, από πρόσωπο που διαπράττει κλοπές κατ’ επάγγελμα και που η συνολική αξία των αφαιρεθέντων αντικειμένων υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Τετάρτης 15/10, αστυνομικοί εντόπισαν τον 59χρονο να κινείται στην περιοχή του Πειραιά και τον κάλεσαν σε έλεγχο. Στη θέα των αστυνομικών ο κατηγορούμενος επιχείρησε να διαφύγει, ωστόσο ακινητοποιήθηκε, ενώ σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, στην κατοχή του βρέθηκε το χρηματικό ποσό των 37.050 που όπως διαπιστώθηκε, είχε αφαιρέσει νωρίτερα από οικία ηλικιωμένης που βρισκόταν πλησίον, ποσόν το οποίο και αποδόθηκε στην παθούσα.

Δείτε εδώ τα στοιχεία του.