Στάθης Παναγιωτόπουλος: Φυλάκιση με αναστολή για διαρροή βίντεο με πρώην σύντροφό του

Σε ποινή φυλάκισης τριών ετών, με τριετή αναστολή, καταδικάστηκε ο Στάθης Παναγιώτοπουλος, ύστερα από μήνυση που υπέβαλε η πρώην σύντροφός του τον Δεκέμβριο του 2021, για δημοσιοποίηση, μέσω διαδικτύου, υλικού με ευαίσθητες προσωπικές στιγμές της.

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για παραβίαση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν την σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου με σκοπό βλάβης, ενώ του αναγνώρισε και τρία ελαφρυντικά.

Όπως αναφέρει το emakedonia.gr, η δίκη διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών, ύστερα από αίτημα της 42χρονης καταγγέλλουσας. Ο 62χρονος παρουσιαστής δεν παρέστη στο δικαστήριο και εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο, μέσω του οποίου, ισχυρίστηκε πως αντιμετωπίζει θέματα ψυχιατρικής φύσης και για αυτό προέβη σε αυτήν την πράξη.

Υπενθυμίζεται ότι, τον περασμένο Μάιο καταδικάστηκε ξανά για ανάλογη υπόθεση σε ποινή φυλάκισης τριών ετών με τριετή αναστολή. Πλέον, εκκρεμεί ακόμα μια δίκη σε βάρος του για διακίνηση βίντεο με προσωπικές στιγμές άλλης συντρόφου του.