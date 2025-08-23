Σοκ στα Τρίκαλα: Μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί στο σπίτι τους

Σοκ στα Τρίκαλα, καθώς νεκροί σε κατάσταση προχωρημένης σήψης βρέθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου (23/8) μητέρα και γιος.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρόκειται για μία ηλικιωμένη 85 περίπου ετών και τον γιο της, 55 περίπου ετών, οι οποίοι εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε μονοκατοικία στην περιοχή της συνοικίας Μπάρα.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί οι οποίοι και ερεύνησαν τον χώρο, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν πως ο θάνατος και των δύο έχει επέλθει τουλάχιστον 10 ημέρες πριν.

Επιπλέον, δεν εντοπίστηκαν σημάδια διάρρηξης του σπιτιού, ενώ μητέρα και γιος δεν είχαν δώσει σημεία ζωής τις τελευταίες ημέρες.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Τρικάλων, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου θα εξακριβωθούν από την ιατροδικαστική εξέταση που αναμένεται να διενεργηθεί από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία.