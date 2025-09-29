Σφοδρό τροχαίο στην Θήβα – Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό – ΒΙΝΤΕΟ

Σφοδρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 29 Σεπτεμβρίου 2025 έξω από την Θήβα.

Σύμφωνα με το radiothiva.gr, περίπου στις 16:30 στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας κοντά στα διόδια που βρίσκονται έξω από την Θήβα, ένα αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε μια οικογένεια συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες με προπορευόμενο φορτηγό.

Από την σφοδρή σύγκρουση το ΙΧ υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές, αλλά ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κάποιος από τους επιβαίνοντες.

Στο σημείο έσπευσε η τροχαία καθώς και οχήματα της Νέας Οδού ώστε να ρυθμίσουν την κυκλοφορία.

