Σέρρες: Οδηγός βυτιοφόρου έχασε τον έλεγχο και έπεσε σε κανάλι – Απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική 

Enikos Newsroom

κοινωνία

βυτιοφόρο, Σέρρες

Ανατροπή βυτιοφόρου σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 19 Αυγούστου, στην Ε.Ο. Σερρών Νιγρίτας.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ο οδηγός του βυτιοφόρου, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα την ανατροπή του οχήματος σε κανάλι, λίγο πριν το Σωφρονιστικό κατάστημα Νιγρίτας.

Άνδρες της Πυροσβεστικής κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον οδηγό του βυτιοφόρου, το οποίο είχε φορτίο με λύματα.

Ο άνδρας έχοντας τις αισθήσεις του διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατρός αποκαλύπτει τα 3 πιο τοξικά ποτά που δεν θα πιει ποτέ ξανά – Με ποιον τρόπο μας βλάπτουν

Σοκαριστική μελέτη αποκαλύπτει πόσα μικροπλαστικά εισπνέουμε κάθε μέρα – Πού είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος

ΥΠΑΑΤ: Δεν απαιτείται η καταβολή των τελών εκτίμησης από τους πληγέντες παραγωγούς

Vouchers βιβλίων από τη ΔΥΠΑ: Λήγει σήμερα η προθεσμία για τις αιτήσεις – Ποιους αφορά

Οι επιστήμονες αναδημιούργησαν τα πρώτα μόρια του σύμπαντος – Τα αποτελέσματα ανατρέπουν την κατανόησή μας για τον πρώιμο κ...

Η Κίνα ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει SSD τόσο μικρούς που μοιάζουν με μία καρτα SIM
περισσότερα
16:50 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Χίος: Συνελήφθη 33χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της πρώην συντρόφου του

Κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παραβάσεις της νομοθεσίας για ενδοοικογενειακή βία...
16:36 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Νέα Χαλκηδόνα: Ένας τραυματίας έπειτα από εκτροπή πυροσβεστικού οχήματος – Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία

Στην διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Αγίων Αναργύρων, από το ύψος της οδού Χαλκί...
16:22 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Τρίπολη: Οδηγός μπήκε στο αντίθετο ρεύμα στην Εθνική Οδό – Δείτε βίντεο

Βίντεο σοκ βλέπει το φως της δημοσιότητας από οδηγό αυτοκινήτου, ο οποίος μπήκε στο αντίθετο ρ...
16:11 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Πέλλα: Νεκρός 30χρονος που έπεσε από τρακτέρ – Συνελήφθησαν ο 40χρονος οδηγός και ο ιδιοκτήτης του οχήματος 

Την τελευταία του πνοή άφησε το μεσημέρι της Δευτέρας ένας 30χρονος αλλοδαπός, σε κοινοτική οδ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο