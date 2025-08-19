Σέρρες: Οδηγός βυτιοφόρου έχασε τον έλεγχο και έπεσε σε κανάλι – Απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική 

Ανατροπή βυτιοφόρου σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 19 Αυγούστου, στην Ε.Ο. Σερρών Νιγρίτας.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ο οδηγός του βυτιοφόρου, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα την ανατροπή του οχήματος σε κανάλι, λίγο πριν το Σωφρονιστικό κατάστημα Νιγρίτας.

Άνδρες της Πυροσβεστικής κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον οδηγό του βυτιοφόρου, το οποίο είχε φορτίο με λύματα.

Ο άνδρας έχοντας τις αισθήσεις του διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.