Σέρρες – Δικηγόρος οικογένειας του 45χρονου διοικητή της Πυροσβεστικής: «Να σταματήσει άμεσα κάθε δημόσια εικασία»

Το σημείο όπου βρέθηκε νεκρός ο 45χρονος, Σέρρες

Την παύση της ανεξέλεγκτης φημολογίας που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία 24ωρα, αναφορικά με τις συνθήκες θανάτου του 45χρονου διοικητή του πυροσβεστικού κλιμακίου Άνω Ποροΐων, ζητά μέσω ανακοίνωσης που έδωσε στη δημοσιότητα, ο νομικός σύμβουλος της οικογένειας του εκλιπόντος, κάνοντας λόγο για βάναυση προσβολή της μνήμης του.

Υπενθυμίζεται ότι το άψυχο σώμα του εντοπίστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, σε δύσβατο σημείο σε μία πλαγιά στο όρος Μπέλες, στη θέση Χωνί. Τη σορό, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, εντόπισε ένας κτηνοτρόφος της περιοχής, κοντά σε καλύβα κυνηγών σε μεγάλο υψόμετρο και αμέσως ενημέρωσε τις Αρχές.

Αναλυτικά όσα τονίζει στην ανακοίνωσή του ο πληρεξούσιος δικηγόρος, Κώστας Παρηγόρης:

«Ως νομικός εκπρόσωπος της οικογένειας του εκλιπόντος, Επιπυραγού Κωνσταντίνου Γκίνη, αισθάνομαι την υποχρέωση να παρέμβω δημόσια και να ζητήσω επιτακτικά την άμεση παύση της ανεξέλεγκτης φημολογίας, των αυθαίρετων σεναρίων και της δημόσιας στοχοποίησης που εξελίσσεται τις τελευταίες ημέρες σε βάρος ενός ανθρώπου που δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή για να υπερασπιστεί τον εαυτό του.

Η διασπορά ανυπόστατων ισχυρισμών, εικασιών και «πληροφοριών» που δεν έχουν επιβεβαιωθεί από τις αρμόδιες αρχές, συνιστά βάναυση προσβολή της μνήμης του εκλιπόντος, αλλά κυρίως προσβάλλει κατάφωρα την αξιοπρέπεια και την ψυχική υγεία της οικογένειάς του και των ανήλικων παιδιών του.

Υπενθυμίζεται ότι τα αίτια και οι συνθήκες του θανάτου διερευνώνται αποκλειστικά από τις αρμόδιες δικαστικές και ιατροδικαστικές αρχές. Οποιαδήποτε δημόσια αναπαραγωγή ανεπιβεβαίωτων ισχυρισμών πριν την έκδοση επίσημου πορίσματος δεν αποτελεί ενημέρωση, αλλά κοινωνική ανθρωποφαγία.

Η κοινωνία οφείλει να επιδείξει στοιχειώδη σεβασμό, αυτοσυγκράτηση και υπευθυνότητα. Η ελευθερία του λόγου δεν ταυτίζεται με την ασυδοσία ούτε δικαιολογεί τη διασπορά ψευδών ή προσβλητικών αναφορών για έναν νεκρό και την οικογένειά του.

Ζητούμε με απόλυτη σαφήνεια:

– Να σταματήσει άμεσα κάθε δημόσια εικασία. – Να μην αναπαράγονται ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες. – Να γίνει σεβαστή η διαδικασία της Δικαιοσύνης. – Να προστατευθεί η μνήμη του εκλιπόντος και η αξιοπρέπεια των οικείων του.

Οποιαδήποτε περαιτέρω προσβολή δεν μπορεί να θεωρηθεί αθώα και επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμο δικαίωμα».

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Κώστας Παρηγόρης».

