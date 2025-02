Σεισμοί στις Κυκλάδες: Δεκάδες δονήσεις πάνω από 3 Ρίχτερ κατά τη διάρκεια της νύχτας

Σημαντική σεισμική δραστηριότητα καταγράφεται στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού, με επίκεντρο την ανοιχτή θάλασσα.

Λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα της Δευτέρας, σημειώθηκε σεισμός 4,4 Ρίχτερ, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο.

#Earthquake (#σεισμός) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M4.5 || 24 km NE of #Firá (#Greece) || 4 min ago (local time 01:54:42). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/TcjKQ4pgFt

— EMSC (@LastQuake) February 2, 2025