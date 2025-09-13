Σχοινούσα: Πέθανε σε ηλικία 92 ετών ο Γιώργος Κωβαίος – Ήταν η ψυχή των πανηγυριών

Σχοινούσα: Πέθανε σε ηλικία 92 ετών ο Γιώργος Κωβαίος – Ήταν η ψυχή των πανηγυριών

Η Σχοινούσα πενθεί την απώλεια μιας από τις πιο αγαπητές και χαρακτηριστικές μορφές της. Ο Γιώργος Κωβαίος, ο 92χρονος «χορευταράς παππούς» που έγινε viral για το αστείρευτο κέφι και την ενέργειά του, έφυγε από την ζωή, αφήνοντας πίσω του ένα μεγάλο κενό.

Άνθρωπος που δεν γνώριζε κούραση, ο Γιώργος Κωβαίος υπήρξε η ψυχή των πανηγυριών και των γλεντιών του νησιού, όπως μεταδίδει το cyclades24.

Μάλιστα, μόλις πριν από δύο μήνες έκανε την τελευταία του τηλεοπτική εμφάνιση στο Action24, παρέα με τη σύζυγό του κ. Ποθητή και τον Αντιδήμαρχο Σχοινούσας κ. Νίκο Νομικό, σκορπώντας χαμόγελα και αισιοδοξία.

