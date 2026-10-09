Σαν σήμερα 9 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Πρόστιμα 1,3 εκατ. ευρώ από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς – Πάνω από 11.000 έλεγχοι από τις αρχές Σεπτεμβρίου