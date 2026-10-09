Σαν σήμερα 9 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Επέτειοι
- Παγκόσμια Ημέρα Αυγού
- Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για το Σύνδρομο Νικολαΐδη-Μπαρέιτσερ
- Παγκόσμια Ημέρα Ταχυδρομείων
Γεγονότα
- 1912: Ο ελληνικός στόλος, υπό τον ναύαρχο Κουντουριώτη, καταλαμβάνει τη Λήμνο (Α’ Βαλκανικός Πόλεμος).
- 1931: Η κυβέρνηση Βενιζέλου περικόπτει τους μισθούς των δημόσιων υπαλλήλων κατά 4% των κατωτέρων και κατά 6% των ανωτέρων, λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης της χώρας.
- 1944: Κατά τη διάρκεια συνάντησης των Τσόρτσιλ και Στάλιν στη Μόσχα συμφωνείται να παραμείνει η Ελλάδα στη βρετανική σφαίρα επιρροής (Συμφωνία των Ποσοστών ή της Μόσχας). Το περιεχόμενο της συμφωνίας το αγνοεί η ελληνική πολιτική ηγεσία, αλλά και η ηγεσία του ΚΚΕ.
- 1944: Γερμανικό αεροπλάνο βομβαρδίζει το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα στην Αθήνα, τρεις μέρες προτού εγκαταλείψουν την πόλη οι Ναζί. 6 νεκροί και 20 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός. 8 σπίτια καταρρέουν.
- 1975: Ο Αντρέι Ζαχάροφ βραβεύεται με το Νόμπελ Ειρήνης. Ο Σοβιετικός πυρηνικός επιστήμονας, που διαφωνεί με το κομμουνιστικό καθεστώς της χώρας του, θεωρείται ο «πατέρας» της βόμβας υδρογόνου.
- 2016: Δέκα στρατιώτες και οκτώ πολίτες σκοτώνονται και άλλα 27 άτομα τραυματίζονται σε επίθεση του ΡΚΚ εναντίον της στρατοχωροφυλακής, στην επαρχία Σεμντινλί της Τουρκίας. Ένα γαμήλιο κομβόι που περνά την ώρα εκείνη από το χώρο της επίθεσης καταφέρνει να γλιτώσει.
Γεννήσεις
- 1907: Ζακ Τατί, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Ζακ Τατισέφ, Γάλλος σκηνοθέτης και ηθοποιός. («Ο κύριος Υλό στο χάος της κυκλοφορίας», «Playtime») (Θαν. 4/11/1982)
- 1940: Τζον Λένον, Βρετανός μουσικός, μέλος των Beatles. (Θαν. 8/12/1980)
- 1962: Νίκος Χατζηνικολάου, Έλληνας δημοσιογράφος.
- 1964: Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο, Μεξικάνος σκηνοθέτης και ηθοποιός.
- 1967: Έντι Γκερέρο, Αμερικανός παλαιστής.
- 1976: Ανδριάνα Μπάμπαλη, Ελληνίδα τραγουδίστρια.
- 1982: Λεωνίδας Κουτσόπουλος, Έλληνας σεφ.
Θάνατοι
- 1967: Ερνέστο Τσε Γκεβάρα, Αργεντινός επαναστάτης. (Γεν. 14/6/1928)
- 1974: Όσκαρ Σίντλερ, Γερμανός επιχειρηματίας, που έσωσε τις ζωές 1.200 Εβραίων κατά τη διάρκεια του ολοκαυτώματος. Η ιστορία έγινε γνωστή από την ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ «Η λίστα του Σίντλερ». (Γεν. 28/4/1908)
- 2016: Αντρέι Βάιντα, Πολωνός σκηνοθέτης. (Γεν. 6/3/1926)
- 2018: Κυριάκος Παπαδόπουλος, Υποπλοίαρχος του Λιμενικού Σώματος, κυβερνήτης του περιπολικού σκάφους ΠΛΣ 602 στη Μυτιλήνη, που βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των επιχειρήσεων διάσωσης προσφύγων και μεταναστών, περισυλλέγοντας χιλιάδες ανθρώπους στο Αιγαίο. Για τη δράση του είχε τιμηθεί από την Ακαδημία Αθηνών και την ελληνική πολιτεία. Το ντοκιμαντέρ «4.1 miles» στο οποίο «πρωταγωνίστησε» είχε διεκδικήσει το χρυσό αγαλματίδιο των Όσκαρ. (Γεν. 1974)
- 2024: Τζορτζ Μπάλντοκ, Ελληνοάγγλος ποδοσφαιριστής. (Γεν. 9/3/1993)