Μήλος: Διέρρηξε επιχείρηση και άρπαξε 7.200 ευρώ – Αστυνομικοί τον πρόλαβαν πριν μπει στο πλοίο

Αστυνομικοί στη Μύλο συνέλαβαν έναν 40χρονο αλλοδαπό, ο οποίος κατηγορείται ότι διέρρηξε επιχείρηση στο νησί και αφαίρεσε 7.202,90 ευρώ. Ο συλληφθείς εντοπίστηκε λίγο πριν επιβιβαστεί σε πλοίο και είχε σε βάρος του προηγούμενη καταδίκη για παρόμοια υπόθεση, ενώ διέμενε παράνομα στη χώρα

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας 40χρονος αλλοδαπός συνελήφθη στη Μήλο, κατηγορούμενος ότι διέρρηξε επιχείρηση και αφαίρεσε χρηματικό ποσό. – Εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς λίγο πριν επιβιβαστεί σε πλοίο, έχοντας στην κατοχή του 7.202,90 ευρώ. – Από την έρευνα προέκυψε ότι διέμενε παράνομα στη χώρα και εκκρεμούσε σε βάρος του καταδικαστική απόφαση για παρόμοια υπόθεση.

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Στη σύλληψη ενός 40χρονου αλλοδαπού, ο οποίος κατηγορείται ότι διέρρηξε επιχείρηση στη Μήλο και αφαίρεσε χρηματικό ποσό, προχώρησαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Πέμπτη αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Μήλου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 40χρονος παραβίασε την επιχείρηση τη νύχτα της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου και αφαίρεσε χρήματα. Έπειτα από άμεσες έρευνες, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ταυτοποιήσουν και να τον εντοπίσουν λίγο πριν επιβιβαστεί σε πλοίο της γραμμής, προκειμένου να διαφύγει από το νησί. Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε το ποσό των 7.202,90 ευρώ.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε επίσης ότι ο συλληφθείς διέμενε παράνομα στη χώρα, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση φυλάκισης ενός έτους και έντεκα μηνών για παρόμοια υπόθεση.

Ο 40χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.

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