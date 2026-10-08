«Σε ευχαριστούμε για όλα, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ»: Οι Ισπανοί αποχαιρετούν τη Μαρικάρμεν Αμπασκάλ – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ακτιβιστές και πολίτες αποτίουν φόρο τιμής στη Μαδρίτη, θεωρώντας την σύμβολο του αγώνα ενάντια στις εξώσεις και την κρίση στέγασης που έχει οδηγήσει σε πολιτική κρίση και πρόωρες εκλογές.

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Διεθνή Νέα

Ισπανία, Μαρικάρμεν Αμπασκάλ
πηγή: Thomas COEX / AFP
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πλήθος κόσμου απέτισε φόρο τιμής στη Μαρικάρμεν Αμπασκάλ μετά τον θάνατό της, στην καρδιά του αυτοσχέδιου «καταυλισμού διαμαρτυρίας» στη Μαδρίτη, με μηνύματα όπως «Σας ευχαριστούμε για όλα, δεν θα σας ξεχάσουμε ποτέ».
  • Η έξωση της 87χρονης Αμπασκάλ από το σπίτι όπου έζησε επί σχεδόν 70 χρόνια, πυροδότησε οργή και διαδηλώσεις σε ολόκληρη την Ισπανία, με την ίδια να πεθαίνει χθες το βράδυ στο νοσοκομείο.
  • Η υπόθεση της Μαρικάρμεν Αμπασκάλ πυροδότησε κύμα αγανάτησης στην Ισπανία και προκάλεσε πολιτική κρίση, οδηγώντας στην απόρριψη νομοσχεδίων για τις εξώσεις και την προκήρυξη πρόωρων εκλογών.

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Στην καρδιά του αυτοσχέδιου «καταυλισμού διαμαρτυρίας» που έχουν δημιουργήσει ακτιβιστές για τα δικαιώματα στέγασης στην Πουέρτα ντελ Σολ στην καρδιά της Μαδρίτης, η Αϊτάνα Λόπεθ βρέθηκε σήμερα για να αποτίσει φόρο τιμής στη Μαρικάρμεν Αμπασκάλ μετά τον θάνατό της.

Στα χέρια της ένα κερί με μια επιγραφή με μαύρο μαρκαδόρο: «Σας ευχαριστούμε για όλα, δεν θα σας ξεχάσουμε ποτέ».

Στην τεράστια πλατεία στο κέντρο της Μαδρίτης όπου έχουν στηθεί περίπου εκατό σκηνές τις τελευταίες δέκα ημέρες, αυτή η 25χρονη φοιτήτρια μόδας, «σοκαρισμένη», τίμησε τη μνήμη της γυναίκας που, σύμφωνα με την Λόπεθ, «ήταν η απαρχή αρχή όλων αυτών» – μια αναφορά στη λαϊκή κινητοποίηση που έχει συγκλονίσει την Ισπανία από την έξωση της 87χρονης Αμπασκάλ από το διαμέρισμά της στις 23 Σεπτεμβρίου.

Η έξωση της από το σπίτι όπου έζησε επί σχεδόν 70 χρόνια πυροδότησε οργή και διαδηλώσεις σε ολόκληρη την Ισπανία.

Μια πορεία μνήμης είναι προγραμμαισμένη να ξεκινήσει στις 21:00 σήμερα το βράδυ, από αυτό τον καταυλισμό προς το πρώην σπίτι της Αμπασκάλ, η οποία πέθανε χθες το βράδυ στο νοσοκομείο όπου είχε μεταφερθεί μετά την έξωσή της.

«Ήθελα οπωσδήποτε να έρθω να ανάψω ένα κερί, να προσπαθήσω να αγοράσω κάποια λουλούδια ή κάτι τέτοιο (…) Για να δηλώσω την παρουσία μου», είπε η Λόπεθ στο Γαλλικό Πρακτορείο, στεκόμενη μπροστά από ένα μικρό, αυτοσχέδιο βωμό με κεριά και πλακάτ.

«Η γιαγιά μιας ολόκληρης χώρας», «Ο αγώνας συνεχίζεται», έγραφαν πλακάτ σε κομμάτια χαρτονιού τοποθετημένα εδώ κι εκεί στο έδαφος, ανάμεσα σε μπουκέτα με τριαντάφυλλα.

Αργά το πρωί, περίπου δέκα άτομα, ορισμένα εμφανώς συγκινημένα, παρέμεναν μπροστά από το σημείο, ενώ τουρίστες περπατούσαν ανάμεσα στα κεριά και τις σκηνές.

 

 

 

 

 

«Ένα ακόμη θύμα»

Ο 64χρονος Λουίθ Ροντρίγκεθ, είπε ότι θεωρεί «απαράδεκτο» να διώχνουν μια ηλικιωμένη γυναίκα από το σπίτι που διέμενε για 70 χρόνια, σε μια εποχή που οι τιμές των ακινήτων, τόσο για ενοικίαση όσο και για αγορά, «έχουν φτάσει σε εντελώς παρανοϊκά επίπεδα».

Νοσηλευόμενη σε κακή κατάσταση υγείας μετά την έξωσή της στις 23 Σεπτεμβρίου, «ξέραμε ότι θα πεθάνει, και πέθανε», τόνισε ο κάτοικος αυτός της ισπανικής πρωτεύουσας. «Αυτό είναι αηδιαστικό!»

Κατά την άποψή του, η υπόθεση της Μαρικάρμεν Αμπασκάλ, που πυροδότησε κύμα αγανάκτησης στην Ισπανία και προκάλεσε πολιτική κρίση, ήταν «η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι». «Αυτή η γυναίκα ήταν ένα θύμα, απλώς ένα ακόμη θύμα», είπε οργισμένος.

Την περασμένη Παρασκευή, οι Ισπανοί βουλευτές απέρριψαν δύο νομοσχέδια που κατέθεσε η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, συμπεριλαμβανομένου ενός για αναστολή εξώσεων ευάλωτων ανθρώπων.

Αντιμέτωπος με κοινοβουλευτικό αδιέξοδο, ο ηγέτης των Σοσιαλιστών προκήρυξε πρόωρες εκλογές τρεις ημέρες αργότερα για τις 29 Νοεμβρίου. «Αυτή ήταν μια γυναίκα που εργαλειοποιήθηκε πολιτικά από διάφορα κόμματα», ισχυρίστηκε η Χουάνα Σοτίγιος, μια 68χρονη συνταξιούχος.

Πριν από λίγους μήνες, η Μαρικάρμεν Αμπασκάλ μίλησε στο ισπανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο elDiario.es για τον πολυετή αγώνα της ώστε να αποφύγει την έξωση από το σπίτι όπου διέμενε για 70 χρόνια, αφού αγοράστηκε από μια εταιρεία ακινήτων που αύξησε κατακόρυφα το ενοίκιο.

«Αυτή η μάχη κατέστρεψε την υγεία μου. Μετά βίας αντέχω άλλο», είπε. Σήμερα το πρωί, ακόμη και πριν από την προγραμματισμένη λήξη της πορείας το βράδυ, πολλά κεριά, λουλούδια και μηνύματα φόρου τιμής είχαν τοποθετηθεί κάτω από ένα δέντρο στους πρόποδες του κτιρίου που ζούσε.

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