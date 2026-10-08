«Σε ευχαριστούμε για όλα, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ»: Οι Ισπανοί αποχαιρετούν τη Μαρικάρμεν Αμπασκάλ – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Στην καρδιά του αυτοσχέδιου «καταυλισμού διαμαρτυρίας» που έχουν δημιουργήσει ακτιβιστές για τα δικαιώματα στέγασης στην Πουέρτα ντελ Σολ στην καρδιά της Μαδρίτης, η Αϊτάνα Λόπεθ βρέθηκε σήμερα για να αποτίσει φόρο τιμής στη Μαρικάρμεν Αμπασκάλ μετά τον θάνατό της.

Στα χέρια της ένα κερί με μια επιγραφή με μαύρο μαρκαδόρο: «Σας ευχαριστούμε για όλα, δεν θα σας ξεχάσουμε ποτέ».

Στην τεράστια πλατεία στο κέντρο της Μαδρίτης όπου έχουν στηθεί περίπου εκατό σκηνές τις τελευταίες δέκα ημέρες, αυτή η 25χρονη φοιτήτρια μόδας, «σοκαρισμένη», τίμησε τη μνήμη της γυναίκας που, σύμφωνα με την Λόπεθ, «ήταν η απαρχή αρχή όλων αυτών» – μια αναφορά στη λαϊκή κινητοποίηση που έχει συγκλονίσει την Ισπανία από την έξωση της 87χρονης Αμπασκάλ από το διαμέρισμά της στις 23 Σεπτεμβρίου.

Η έξωση της από το σπίτι όπου έζησε επί σχεδόν 70 χρόνια πυροδότησε οργή και διαδηλώσεις σε ολόκληρη την Ισπανία.

Μια πορεία μνήμης είναι προγραμμαισμένη να ξεκινήσει στις 21:00 σήμερα το βράδυ, από αυτό τον καταυλισμό προς το πρώην σπίτι της Αμπασκάλ, η οποία πέθανε χθες το βράδυ στο νοσοκομείο όπου είχε μεταφερθεί μετά την έξωσή της.

«Ήθελα οπωσδήποτε να έρθω να ανάψω ένα κερί, να προσπαθήσω να αγοράσω κάποια λουλούδια ή κάτι τέτοιο (…) Για να δηλώσω την παρουσία μου», είπε η Λόπεθ στο Γαλλικό Πρακτορείο, στεκόμενη μπροστά από ένα μικρό, αυτοσχέδιο βωμό με κεριά και πλακάτ.

«Η γιαγιά μιας ολόκληρης χώρας», «Ο αγώνας συνεχίζεται», έγραφαν πλακάτ σε κομμάτια χαρτονιού τοποθετημένα εδώ κι εκεί στο έδαφος, ανάμεσα σε μπουκέτα με τριαντάφυλλα.

Αργά το πρωί, περίπου δέκα άτομα, ορισμένα εμφανώς συγκινημένα, παρέμεναν μπροστά από το σημείο, ενώ τουρίστες περπατούσαν ανάμεσα στα κεριά και τις σκηνές.

Sentada pacífica improvisada en las inmediaciones del Congreso de los Diputados tras la muerte de Maricarmen. Sentimientos de rabia y emoción entre los asistentes, la mayoría procedentes de la acampada de Sol. 🎙️@IreneLassoL https://t.co/s4LoSTN0uS — RTVE Noticias (@rtvenoticias) October 7, 2026

🇪🇸 Evicted pensioner who sparked Spain housing protests dies 87-year-old Maricarmen Abascal, whose eviction triggered nationwide protests over Spain’s chronic housing crisis, has died. https://t.co/xOvNnkhl5X — AFP News Agency (@AFP) October 8, 2026

El multitudinario minuto de silencio de los acampados frente al Congreso: “¡Asesinos, asesinos!” https://t.co/Y7ALppCgyL https://t.co/RXtMR4i9kh — elDiario.es (@eldiarioes) October 7, 2026

«Ένα ακόμη θύμα»

Ο 64χρονος Λουίθ Ροντρίγκεθ, είπε ότι θεωρεί «απαράδεκτο» να διώχνουν μια ηλικιωμένη γυναίκα από το σπίτι που διέμενε για 70 χρόνια, σε μια εποχή που οι τιμές των ακινήτων, τόσο για ενοικίαση όσο και για αγορά, «έχουν φτάσει σε εντελώς παρανοϊκά επίπεδα».

Νοσηλευόμενη σε κακή κατάσταση υγείας μετά την έξωσή της στις 23 Σεπτεμβρίου, «ξέραμε ότι θα πεθάνει, και πέθανε», τόνισε ο κάτοικος αυτός της ισπανικής πρωτεύουσας. «Αυτό είναι αηδιαστικό!»

Κατά την άποψή του, η υπόθεση της Μαρικάρμεν Αμπασκάλ, που πυροδότησε κύμα αγανάκτησης στην Ισπανία και προκάλεσε πολιτική κρίση, ήταν «η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι». «Αυτή η γυναίκα ήταν ένα θύμα, απλώς ένα ακόμη θύμα», είπε οργισμένος.

Την περασμένη Παρασκευή, οι Ισπανοί βουλευτές απέρριψαν δύο νομοσχέδια που κατέθεσε η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, συμπεριλαμβανομένου ενός για αναστολή εξώσεων ευάλωτων ανθρώπων.

Αντιμέτωπος με κοινοβουλευτικό αδιέξοδο, ο ηγέτης των Σοσιαλιστών προκήρυξε πρόωρες εκλογές τρεις ημέρες αργότερα για τις 29 Νοεμβρίου. «Αυτή ήταν μια γυναίκα που εργαλειοποιήθηκε πολιτικά από διάφορα κόμματα», ισχυρίστηκε η Χουάνα Σοτίγιος, μια 68χρονη συνταξιούχος.

Πριν από λίγους μήνες, η Μαρικάρμεν Αμπασκάλ μίλησε στο ισπανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο elDiario.es για τον πολυετή αγώνα της ώστε να αποφύγει την έξωση από το σπίτι όπου διέμενε για 70 χρόνια, αφού αγοράστηκε από μια εταιρεία ακινήτων που αύξησε κατακόρυφα το ενοίκιο.

«Αυτή η μάχη κατέστρεψε την υγεία μου. Μετά βίας αντέχω άλλο», είπε. Σήμερα το πρωί, ακόμη και πριν από την προγραμματισμένη λήξη της πορείας το βράδυ, πολλά κεριά, λουλούδια και μηνύματα φόρου τιμής είχαν τοποθετηθεί κάτω από ένα δέντρο στους πρόποδες του κτιρίου που ζούσε.