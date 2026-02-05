Σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο

Γεγονότα

62: Ισχυρός σεισμός συγκλονίζει την Πομπηία στην Ιταλία.

Οι Έλληνες αεροπόροι Μιχαήλ Μουτούσης και Αριστείδης Μωραϊτίνης εκτελούν την πρώτη αεροναυτική αποστολή στην ιστορία, με ένα υδροπλάνο Farman MF.7.

Εκδίδεται το Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο οι Ελληνίδες αποκτούν δικαίωμα ψήφου στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές. 1991: Αεροσκάφος C-130 της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας συντρίβεται στο Όρος Όθρυς, κατά τη διάρκεια της προσέγγισης στο αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου. Νεκροί και οι 63 επιβαίνοντες, εκ των οποίων 19 αξιωματικοί και υπαξιωματικοί και 44 στρατεύσιμοι.

Μακελειό του Σεράγεβο. 60 άνθρωποι σκοτώνονται και 200 τραυματίζονται από έκρηξη όλμου στην αγορά της πόλης. 2008: Η επιτυχία των Beatles «Across the Universe» (Σε όλο το Σύμπαν) γίνεται το πρώτο τραγούδι που μεταδίδεται στο Διάστημα, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 50 χρόνων από την ίδρυση της NASA και 40 χρόνων από την ηχογράφηση του κομματιού. 2015: Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών, Γιάνης Βαρουφάκης, συναντά στο Βερολίνο τον Γερμανό ομόλογό του, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε. Στο μόνο που συμφωνούν είναι ότι διαφωνούν…

Γεννήσεις

1914: Γουίλιαμ Μπάροουζ, Αμερικανός συγγραφέας

Ανδρέας Παπανδρέου, Έλληνας πολιτικός, ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ και πρωθυπουργός (1981-1989, 1993-1996). (Θαν. 23/6/1996) 1954: Πέτρος Κωστόπουλος, Έλληνας πρώην επιχειρηματίας και εκδότης

Σάββας Κωφίδης, Έλληνας ποδοσφαιριστής και προπονητής 1985: Κριστιάνο Ρονάλντο, Πορτογάλος ποδοσφαιριστής, από τους κορυφαίους της νέας γενιάς.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου, Ελληνίδα μοντέλο 1992: Νεϊμάρ, διεθνής βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής.

Θάνατοι