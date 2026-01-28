Σαν σήμερα 28 Ιανουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Σύνοψη από το

  • Σαν σήμερα το 1961, έρχεται στο φως το ανάκτορο της Βεργίνας από τις ανασκαφές του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης υπό τον Μανώλη Ανδρόνικο.
  • Το 1996 κορυφώνεται η κρίση των Ιμίων, με το περιπολικό «Αντωνίου» να κατεβάζει την τουρκική σημαία και Έλληνες βατραχάνθρωπους να αποβιβάζονται στη Μεγάλη Ίμια.
  • Το 2000, πραγματοποιούνται τα εγκαίνια του Μετρό της Αθήνας στον σταθμό Συντάγματος, παρουσία της πολιτικής, πολιτειακής και θρησκευτικής ηγεσίας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Σαν σήμερα 28 Ιανουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας
Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χριστόδουλος πέθανε σαν σήμερα το 2008

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Γεγονότα

  • 1896: Η πρώτη κλήση για παραβίαση του ορίου ταχύτητας στη Μεγάλη Βρετανία. Ο Γουόλτερ Άρνολντ τιμωρείται με πρόστιμο ενός σελινίου, επειδή συνελήφθη να τρέχει με το αυτοκίνητό του με ταχύτητα 12 χλμ/ώρα κι ενώ το όριο ταχύτητας ήταν 3 χλμ/ώρα.
  • 1961: Έρχεται στο φως το ανάκτορο της Βεργίνας από τις ανασκαφές που διενήργησε το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης υπό τον Μανώλη Ανδρόνικο.
  • 1967: Ο διεθνούς φήμης κεφαλλονίτης γλύπτης Γεράσιμος Σκλάβος βρίσκει τραγικό θάνατο στο εργαστήριό του στο Παρίσι, όταν τον καταπλακώνει ένα γλυπτό του.
  • 1986: Το διαστημικό λεωφορείο Τσάλεντζερ χάνεται 73 δευτερόλεπτα μετά από την εκτόξευση.
  • 1996: Κρίση των Ιμίων: Το περιπολικό του Πολεμικού Ναυτικού «Αντωνίου» κατεβάζει την τουρκική σημαία που ύψωσαν την προηγούμενη μέρα Τούρκοι δημοσιογράφοι και υψώνει την ελληνική. Το βράδυ Έλληνες βατραχάνθρωποι αποβιβάζονται στη Μεγάλη Ίμια, χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από τα παραπλέοντα εκεί τουρκικά πολεμικά. Η πολιτική εντολή προς τους Έλληνες στρατιωτικούς είναι να αποφευχθεί κάθε κλιμάκωση της έντασης.
  • 2000: Παρουσία της πολιτικής, πολιτειακής, και θρησκευτικής ηγεσίας της Ελλάδας, πραγματοποιείται η τελετή των εγκαινίων του Μετρό της Αθήνας, στο σταθμό Συντάγματος.
  • 2008: Την Αθήνα επισκέπτεται ο Μπιλ Γκέιτς. Ο ιδρυτής της Microsoft έχει συναντήσεις με τον Κώστα Καραμανλή και τον Γιώργο Παπανδρέου, εγκαινιάζει το Κέντρο Καινοτομίας της εταιρείας του και κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Μέγαρο Μουσικής, προβλέπει: «Το πληκτρολόγιο και το ποντίκι θα είναι σύντομα είδη προς εξαφάνιση, καθώς αντικαθιστώνται από πιο φυσικές μορφές επικοινωνίας, όπως η φωνή και η αφή».

Γεννήσεις

  • 1906: Μάρκος Βαφειάδης, Έλληνας πολιτικός
  • 1912: Τζάκσον Πόλοκ, Αμερικανός ζωγράφος, εισηγητής του αφηρημένου εξπρεσιονισμού. (Θαν. 11/8/1956)
  • 1944:  Τζον Τάβενερ, Άγγλος συνθέτης, με σημαντικές επιρροές στο έργο του από τη βυζαντινή μουσική.
    (Θαν. 12/11/2013)
  • 1945: Ρόμπερτ Γουάιατ, Βρετανός ρόκερ.
  • 1948: Μηνάς Χατζησάββας, Έλληνας ηθοποιός
  • 1955: Νικολά Σαρκοζί, Γάλλος πολιτικός

Θάνατοι

  • 814: Καρλομάγνος, αυτοκράτορας των Φράγκων, ένας από τους οραματιστές της Ενωμένης Ευρώπης. (Γεν. 2/4/742)
  • 1621: Πάπας Παύλος Ε΄
  • 1725: Μέγας Πέτρος, τσάρος της Ρωσίας (1682-1725). (Γεν. 30/5/1672)
  • 2003: Ταϋγέτη Μπασούρη, Ελληνίδα ηθοποιός, που έγινε γνωστή με το μικρό της όνομα. (Γεν. 1917)
  • 2008: Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Χριστόδουλος

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αλτσχάιμερ: Το συχνό λάθος που κάνουμε στο δείπνο και αυξάνει κατά 69% τον κίνδυνο

Άδωνις Γεωργιάδης: Ποια είναι η κατάσταση των τραυματιών οπαδών του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία

ΕΕ: Αυστηρότερους και καλύτερους ελέγχους στα εισαγόμενα αγροδιατροφικά προϊόντα ζήτησε η Ελλάδα

Πνίγουν τις μικρές επιχειρήσεις οι αυξήσεις στο ρεύμα

Gmail: Προβλήματα με τα φίλτρα και την αυτόματη ταξινόμηση

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
06:25 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Χίος: Σοβαρές πλημμύρες από τις ισχυρές καταιγίδες – Δείτε βίντεο από τους ορμητικούς χειμάρρους μέσα στα χωριά

Σφοδρές καταιγίδες έπληξαν το νησί της Χίου το απόγευμα και το βράδυ της Τρίτης (27/1), προκαλ...
02:00 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

«Βιολάντα»: Φωτογραφία ντοκουμέντο από το σημείο της έκρηξης – Επιβεβαιώνεται ότι υπήρξε διαρροή προπανίου στο υπέδαφος

Η διαρροή προπανίου επιβεβαιώνεται ως αιτία της έκρηξης που προκάλεσε το πολύνεκρο εργατικό δυ...
22:57 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα»: Βαρύ κατηγορητήριο για τους 3 συλληφθέντες – Τα ερωτήματα για την τραγωδία

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της πολύνεκρης τραγωδίας στα Τρίκαλα, έπειτα από την ...
22:47 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Τρίκαλα: Η ανακοίνωση της «Βιολάντα» μετά τη σύλληψη του ιδιοκτήτη – «Συνεργαζόμαστε με τις Αρχές»

Η εταιρεία ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ, σε απάντηση σχετικών δημοσιευμάτων, τονίζει σε νέα ανακοίνωσή της ότι ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι