Σαν σήμερα 28 Ιανουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Γεγονότα

Η πρώτη κλήση για παραβίαση του ορίου ταχύτητας στη Μεγάλη Βρετανία. Ο Γουόλτερ Άρνολντ τιμωρείται με πρόστιμο ενός σελινίου, επειδή συνελήφθη να τρέχει με το αυτοκίνητό του με ταχύτητα 12 χλμ/ώρα κι ενώ το όριο ταχύτητας ήταν 3 χλμ/ώρα. 1961: Έρχεται στο φως το ανάκτορο της Βεργίνας από τις ανασκαφές που διενήργησε το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης υπό τον Μανώλη Ανδρόνικο.

Παρουσία της πολιτικής, πολιτειακής, και θρησκευτικής ηγεσίας της Ελλάδας, πραγματοποιείται η τελετή των εγκαινίων του Μετρό της Αθήνας, στο σταθμό Συντάγματος. 2008: Την Αθήνα επισκέπτεται ο Μπιλ Γκέιτς. Ο ιδρυτής της Microsoft έχει συναντήσεις με τον Κώστα Καραμανλή και τον Γιώργο Παπανδρέου, εγκαινιάζει το Κέντρο Καινοτομίας της εταιρείας του και κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Μέγαρο Μουσικής, προβλέπει: «Το πληκτρολόγιο και το ποντίκι θα είναι σύντομα είδη προς εξαφάνιση, καθώς αντικαθιστώνται από πιο φυσικές μορφές επικοινωνίας, όπως η φωνή και η αφή».

Γεννήσεις

Τζάκσον Πόλοκ, Αμερικανός ζωγράφος, εισηγητής του αφηρημένου εξπρεσιονισμού. (Θαν. 11/8/1956) 1944: Τζον Τάβενερ, Άγγλος συνθέτης, με σημαντικές επιρροές στο έργο του από τη βυζαντινή μουσική.

Μηνάς Χατζησάββας, Έλληνας ηθοποιός 1955: Νικολά Σαρκοζί, Γάλλος πολιτικός

Θάνατοι