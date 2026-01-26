Σαν σήμερα 26 Ιανουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Σύνοψη από το

  • Σαν σήμερα το 1821, ξεκίνησε η Διάσκεψη της Βοστίτσας (Αίγιο), όπου ο Παπαφλέσας ανακοίνωσε στους προκρίτους την έναρξη της επανάστασης εναντίον των Οθωμανών για τις 25 Μαρτίου.
  • Το 1996, εν μέσω της Κρίσης των Ιμίων, ο δήμαρχος της Καλύμνου Δημήτρης Διακομιχάλης ύψωσε την Ελληνική σημαία στις βραχονησίδες, συνοδευόμενος από τον αστυνομικό διευθυντή, τον ιερέα και δύο κατοίκους.
  • Το 2001, ένας ισχυρός σεισμός συγκλόνισε το Γκουγιαράτ της Ινδίας, προκαλώντας τον θάνατο σε πάνω από 20.000 ανθρώπους.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Σαν σήμερα 26 Ιανουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας
Σαν σήμερα το 2020, ο Κόμπι Μπράιαντ σκοτώθηκε μαζί με την κόρη του, από την πτώση του ελικοπτέρου, στο οποίο επέβαιναν

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

  • Διεθνής Ημέρα Καθαρής Ενέργειας
  • Παγκόσμια Ημέρα των Τελωνείων

Γεγονότα

  • 450: Ισχυρός σεισμός πλήττει την Κωνσταντινούπολη, με αποτέλεσμα να προκληθούν σημαντικές καταστροφές και να σκοτωθούν πολλοί άνθρωποι.
  • 1531: Σεισμός στη Λισαβόνα σκοτώνει περίπου 30.000 άτομα.
  • 1785: Ο Βενιαμίν Φραγκλίνος, από τους Ιδρυτές – Πατέρες του Αμερικανικού Έθνους, σε επιστολή προς την κόρη του εκφράζει την αντίθεσή του για την επιλογή του αετού ως συμβόλου των ΗΠΑ. Ο ίδιος προτιμούσε τη γαλοπούλα.
  • 1821: Αρχίζει η Διάσκεψη της Βοστίτσας (Αίγιο). Ο Παπαφλέσας ανακοινώνει στους προκρίτους ότι η επανάσταση εναντίον των Οθωμανών έχει οριστεί για τις 25 Μαρτίου.
  • 1837: Το Μίσιγκαν γίνεται η 26η πολιτεία των Η.Π.Α.
  • 1841: Το Ηνωμένο Βασίλειο καταλαμβάνει το Χονγκ Κονγκ.
  • 1932: Η αγροτική εξέγερση, λόγω της οικονομικής κρίσης, παίρνει πανελλαδικές διαστάσεις.
  • 1945: Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: ο Κόκκινος Στρατός αρχίζει να περικυκλώνει τη γερμανική Τέταρτη Στρατιά στην Ανατολική Πρωσία, γεγονός που θα καταλήξει στην καταστροφή της 4ης Στρατιάς δύο μήνες αργότερα.
  • 1962: Εκτοξεύεται το Ρέιντζερ 3 για να μελετήσει τη Σελήνη. Αργότερα, το ρομποτικό διαστημόπλοιο αποκλίνει από την πορεία του και περνάει 35.400 χλμ. μακριά από τη Σελήνη.
  • 1994: Ο πρίγκιπας Κάρολος της Αγγλίας πέφτει θύμα αποτυχημένης δολοφονικής επίθεσης κατά τη διάρκεια επίσκεψης του στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας.
  • 1994: Στις ΗΠΑ ο τραγουδιστής Μάικλ Τζάκσον επιτυγχάνει συμβιβασμό με την καταβολή υπέρογκης αποζημίωσης στην οικογένεια ενός 13χρονου, που τον κατηγόρησε για σεξουαλική παρενόχληση.
  • 1996: Κρίση των Ιμίων: Ο δήμαρχος της Καλύμνου Δημήτρης Διακομιχάλης υψώνει την Ελληνική σημαία στις βραχονησίδες Ίμια, συνοδευόμενος από τον αστυνομικό διευθυντή Καλύμνου, τον ιερέα και δύο κατοίκους του νησιού.
  • 1998: Εμφανιζόμενος σε τηλεοπτική εκπομπή ο αμερικανός πρόεδρος Μπιλ Κλίντον αρνείται τις εικαζόμενες σεξουαλικές σχέσεις με την πρώην υπάλληλο του Λευκού Οίκου, Μόνικα Λεβίνσκι.
  • 2001: Αεροσκάφος Douglas DC-3 συντρίβεται κοντά στην περιοχή Κουιδάα Μπολιβάρ της Βενεζουέλας σκοτώνοντας 24 άτομα.
  • 2001: Σεισμός συγκλονίζει το Γκουγιαράτ της Ινδίας προκαλώντας πάνω από 20.0000 ανθρώπινες απώλειες.
  • 2008: Έρευνα δείχνει ότι σε κάθε Ευρωπαίο στην Ευρωπαϊκή Ένωση των «27» αναλογούν σχεδόν 500 κιλά σκουπίδια, κυρίως από την κατανάλωση τροφών και διάφορες συσκευασίες. «Πρωταθλητές» αναδεικνύονται οι Έλληνες, οι Ιρλανδοί και οι Κύπριοι, βάσει πληθυσμού και έκτασης.
  • 2015: Σχηματίζεται κυβέρνηση συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και ο Αλέξης Τσίπρας ορκίζεται πρωθυπουργός με πολιτικό όρκο.

Γεννήσεις

  • 1925: Πολ Νιούμαν, Αμερικανός ηθοποιός, βραβευμένος με Όσκαρ (1986) για την ταινία «Το χρώμα του χρήματος». (Θαν. 26/9/2008)
  • 1955: Έντι Βαν Χάλεν, Ολλανδοαμερικανός βιρτουόζος της κιθάρας και ιδρυτής του χέβι μέταλ συγκροτήματος που φέρει το όνομά του. (Θαν. 6/10/2020)
  • 1939: Φαίδων Γεωργίτσης, Έλληνας ηθοποιός (Θαν. 1/3/2019)
  • 1963: Ζοζε Μουρίνιο, Πορτογάλος προπονητής ποδοσφαίρου.
  • 1969: Τζώρτζης Δικαιουλάκος, Έλληνας προπονητής καλαθοσφαίρισης
  • 1970: Ελένη Πέτα, Ελληνίδα τραγουδίστρια
  • 1992: Σάσα Μπανκς, Αμερικανίδα παλαίστρια

Θάνατοι

  • 1823: Έντουαρντ Τζένερ, Άγγλος γιατρός, που ανακάλυψε το πρώτο εμβόλιο για την ευλογιά και άνοιξε το δρόμο για την επιστήμη της ανοσολογίας. (Γεν. 17/5/1746)
  • 1875: Τζορτζ Φίνλεϊ, Σκωτσέζος ιστορικός και φιλέλληνας. (Γεν. 21/12/1799)
  • 1962: Λάκι Λουτσιάνο, Ιταλός μαφιόζος
  • 1977: Φιλοποίμην Φίνος, Έλληνας κινηματογραφικός παραγωγός
  • 1979: Νέλσον Ροκφέλερ, Αμερικανός επιχειρηματίας και πολιτικός
  • 1999: Γιάννης Φέρμης, Έλληνας ηθοποιός
  • 2010: Γιάννης Μαρδίτσης, Έλληνας ποδοσφαιριστής
  • 2020: Κόμπι Μπράιαντ, Αμερικανός μπασκετμπολίστας του ΝΒΑ, παίκτης των Los Angeles Lakers. (Γεν. 23/8/1978)

