Σαν σήμερα 24 Ιανουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Γεγονότα
- 41: Ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Καλιγούλας, γνωστός για την εκκεντρικότητά του και τον σαδιστικό δεσποτισμό του, δολοφονείται από δυσαρεστημένους Πραιτωριανούς φρουρούς. Η φρουρά ανακηρύσσει αυτοκράτορα τον θείο του Καλιγούλα, Κλαύδιο.
- 1742: Ο Κάρολος Ζ΄ γίνεται αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.
- 1835: Σκλάβοι στο Σαλβαδόρ (Βραζιλία) πραγματοποιούν εξέγερση, η οποία θα παίξει καθοριστικό ρόλο στον τερματισμό της δουλείας 50 χρόνια αργότερα.
- 1837: Ψηφίζεται στην Ελλάδα ο πρώτος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας για τις μετακινήσεις με ζώα.
- 1913: Πραγματοποιείται η πρώτη παγκοσμίως πολεμική αποστολή ναυτικής συνεργασίας, στα Δαρδανέλια. Ο υπολοχαγός Μιχαήλ Μουτούσης και ο σημαιοφόρος Αριστείδης Μωραϊτίνης πετούν με υδροπλάνο και καταρτίζουν σχεδιάγραμμα των θέσεων του τουρκικού στόλου, εναντίον του οποίου ρίχνουν τέσσερις βόμβες.
- 1935: Η τουρκική κυβέρνηση αποφασίζει τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας από τέμενος σε μουσείο.
- 1947: Ο τραπεζίτης Δημήτριος Μάξιμος γίνεται πρωθυπουργός της Ελλάδας.
- 1955: Προβάλλεται στους κινηματογράφους η ταινία του Γιώργου Τζαβέλλα «Κάλπικη Λίρα», από τις κορυφαίες του ελληνικού κινηματογράφου.
- 1991: Η Βουλή των Σκοπίων ψηφίζει διακήρυξη ανεξαρτησίας από την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία με την ονομασία Δημοκρατία της Μακεδονίας.
- 1994: Η «17 Νοέμβρη» δολοφονεί τον πρώην διοικητή της Εθνικής Τραπέζης Μιχάλη Βρανόπουλο και τραυματίζει τον οδηγό του Νικόλαο Γρίσπο.
- 2005: Οι βαμβακοπαραγωγοί παρατάσσουν τα τρακτέρ τους στα Τέμπη και σε πολλούς άλλους κόμβους του εθνικού και επαρχιακού δικτύου, χωρίς όμως να κλείσουν τους δρόμους. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος, υποβάλλει την παραίτησή του από τη θέση του αναπληρωτή τομεάρχη Γεωργίας του κόμματος. Στην επιστολή του επικαλείται λόγους συνείδησης. Το ΠΑΣΟΚ στηρίζει τις κινητοποιήσεις των αγροτών, ωστόσο δεν είναι υπέρ των ακραίων μορφών κινητοποίησης.
Γεννήσεις
- 76: Πόπλιος Αίλιος Τραϊανός Αδριανός, 14ος Ρωμαίος αυτοκράτορας, γνωστός για τα φιλελληνικά του αισθήματα και από τα έργα που άφησε στην Αθήνα (Πύλη του Αδριανού, Ναός του Ολυμπίου Διός, Αδριάνειο Υδραγωγείο). (Θαν. 10/7/138)
- 1712: Φρειδερίκος Β΄, βασιλιάς της Πρωσίας
- 1776: Ε.Τ.Α. Χόφμαν, Γερμανός παραμυθάς. («Καρυοθραύστης») (Θαν. 25/6/1822)
- 1822: Αλή πασάς, Οθωμανός πασάς
- 1948: Νόρα Βαλσάμη, Ελληνίδα ηθοποιός.
- 1962: Αργύρης Καμπούρης, Έλληνας καλαθοσφαιριστής
- 1995: Yung Light, Έλληνας τράπερ
Θάνατοι
- 1822: Αλή Πασάς των Ιωαννίνων, αλβανικής καταγωγής οθωμανός δεσπότης της Ηπείρου, που φονεύτηκε από τους Οθωμανούς. (Γεν. 1741)
- 1965: Γουίνστον Τσόρτσιλ, Βρετανός πολιτικός, πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, επονομαζόμενος και «πατέρας της νίκης», λόγω της αποφασιστικής συμβολής του στην ήττα του ναζισμού. (Γεν. 30/11/1874)
- 2012: Θεόδωρος Αγγελόπουλος, Έλληνας σκηνοθέτης. (Γεν. 27/4/1935)
- 2025: Μίμης Δομάζος, Έλληνας ποδοσφαιριστής